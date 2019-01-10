31 Mart yerel seçimlerine renk geldi. Bırakın Ankara’yı İstanbul’u, İzmir’i, Antalya’nın Alanya ilçesine bakın.

Alanya’da sekiz yıldır ikamet eden ve bir yıl önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Rusya kökenli Anastasia Petrova ilçe belediye başkanlığına bağımsız olarak adaylığını koymuş.

Bizim turistik yörelerde Avrupalılar koloni gibi yaşarlar. Örneğin Ruslar, Alanya’da, Almanlar Kemer’de, İngilizler Ege sahillerinde, Fransızlar ve Kuzey İskandinavyalılar Bodrum’u severler.

Sayıları her gün artan yabancılardan kimi Türkiye vatandaşlığına geçiyor, kimi gelin geliyor (damatlar da var tabii) çoğunluğu da ya çalışmak ya da emeklilik günlerinin tadını çıkarmak için ülkemizi seçiyor. Göçle gelenler, iltica edenler ya da başka ülkelere gitmek için gelenleri de sayarsak sayı 5 milyonu geçiyor.

Daha önce de yazmıştık, yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Suriye kökenli milletvekili görebiliriz diye. İşte bunun ilk öncüsü olarak Alanya’da bir Rus kökenli vatandaşımız belediye başkan adaylığıyla siyaset perdesini aralıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 yılı verilerine göre 919 bin 61 yabancı Türkiye’de yerleşik olarak yaşıyor. Bunlardan 57 bin 423 bini Antalya’da bulunuyor. Adrese dayalı araştırmaya göre Antalya’daki Rusların 21 bin 42’si erkek, 35 bin 991’i kadın.

Bir Türk vatandaşı ile evli olan Rus gelin adayımız Petrova Çetinkaya 2010 yılında Alanya’ya gelmiş. Geliş o geliş. Turizm sektöründe iş ve proje geliştirme uzmanı olarak çalışmaya başlamış, evlenmiş, Türkiye vatandaşlığına geçmiş.

Altı dil bilen ve Norveç’in başkenti Oslo Üniversitesi’nden mezun Bayan Çetinkaya, adaylık açıklamasını yaparken, Alanya’yı daha iyi yaşanabilir hale getirmeyi vaat ediyor. “Vizyonum ve ekibim var” diyen Rus gelinimiz 40 yakın da proje geliştirdiklerini belirtiyor.

PUTİN DESTEK VERİR Mİ?

Alanya’da 2014 seçimlerinde 60 bin 395 oy alan MHP’li Adem Murat Yücel belediye başkanlığını yürütüyor. Seçimlerde, AKP 51 bin 847 CHP 36 bin 92 bağımsızlar ise sadece 147 oy almışlar. 31 Mart seçimlerinde bu ilçede Cumhur ittifakı yapması Çetinkaya’nın seçilme şansını azaltıyor.

Ama bir bakarsınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la neredeyse her hafta telefonla veya yüzyüze görüşme yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, sudan bir nedenle Alanya’yı ziyaret eder ve Çetinkaya ile bir araya gelip iki resim bir görüntü verirse hava bir anda değişebilir.

Sonra da birileri ABD’deki iddialar gibi “Putin Alanya’daki yerel seçimleri manipüle etti diye kalkıp soruşturma açarsa ortalık daha da şenlenir.

Tüm bunlar Anadolu topraklarındaki yüzyıllardır farklı kültür, din, dil zenginliğiyle birlikte yaşamanın yüceliğini gösteriyor.

Bazı yetersiz kafalar ise bu tabloyu görmeyip başkalarının maşası olmayı tercih etmeyi ne zaman bırakacaklar?

Rus geline başarılar.