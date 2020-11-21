Rus bakanların Ermenistan ziyareti protestoların gölgesinde başladı

Ermenistan, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile protestoların gölgesinde biraraya geldi.

Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan’da halk Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istiyor. Protestoların 11’inci gününde de hükümet binası önünde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu Erivan’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile biraraya geldi. Geniş katılımlı Rus heyetinin birinde, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçyev bulunurken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un beraberindeki heyette Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yer aldı.

PROTESTOLAR GÖLGESİNDE GÖRÜŞME

Başkent Erivan’da halk Dağlık Karabağ’daki mağlubiyetin ardından sokaklarda eylemleri sürdürüyor. Rus heyetinin ziyareti sırasında protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atarak, “Paşinyan istifa” sesleri yükseldi. Protestocular, Paşinyan’ın istifasını ve Azerbaycan için bölgesel ilerlemeleri güvence altına alan anlaşmanın geçersiz kılınmasını talep etti.