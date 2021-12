Runatik İzmir’de düzenlendi

Hande NAYMAN – Ahmet Turhan ALTAY / İZMİR, (DHA) –

FANATİK’in ‘Herkes Buraya, Runatik’le Koşmaya’ sloganıyla düzenlediği ‘Runatik’ etkinliği İstanbul’un ardından, İzmir’de gerçekleştirildi. Bu sabah Bostanlı sahilinde bir araya gelen sporseverler, yeni haftaya zinde kalarak hazırlandı.

Fanatik’in ‘Herkes Buraya, Runatik’le Koşmaya’ sloganıyla okurlarını koşmaya çağırdığı koşu etkinliği Runatik, İstanbul’un ardından bugün İzmir’de düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde Bostanlı Sahili’nde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, antrenör önderliğinde hep birlikte müzik eşliğinde ısındı. Ardından katılımcılar hız seviyelerine göre gruplara ayrılarak Bostanlı- Karşıyaka sahili boyunca koştu. Etkinlikte sporseverlere üzerinde ‘Runatik’ yazılı koşu atletleri hediye edildi. Koşunun ardından hep birlikte soğuma etkinliğine katılan kişiler, yeni haftaya zinde kalarak hazırlandı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Fanatik Genel Müdür Yardımcısı Efe Kavuşturan, “Dün İstanbul’da başlattığımız etkinliği bugün İzmir’e taşıdık. Hep beraber Runatik ve Karşıyaka One Team ile bugün İzmir’deyiz. Aralık ayı boyunca 11 etkinlikle faaliyetlerimize devam edeceğiz. 2022 süresince de insanları sporla buluşturduğumuz etkinliklere devam ediyor olacağız. Şu anda bizim hedefimiz haftada en az üç antrenman yapmak. Bunlardan ikisi İstanbul’da biri İzmir’de olacak gibi gözüküyor. En azından farklı bir il için daha yeni etkinlik takvimi oluşturmayı planlıyoruz. Önümüzdeki aylar içerisinde farklı spor dallarında hem de farklı illerde insanlarla sokakta buluşarak faaliyetlerimize devam etmeyi planlıyoruz. Katılmak isteyenler sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizi takip ederek etkinlik takvimlerine ulaşabilirler. Katılım ücretsizdir” dedi.

‘AMAÇ İDEAL HAREKETLİLİK’

Asıl amacın ideal hareketliliği sağlamak olduğunu belirten Takım Antrenörü Faiz Özkan, “Bugün önce hep beraber ısındık, ardından herkesin kendi ritmine göre belirlenen gruplarda koşular gerçekleşti. Daha sonra hep beraber soğuyarak etkinliği tamamlıyoruz. Haftada üç antrenmanımız var. Biz Karşıyaka One Team olarak uzun süredir antrenmanlarımıza devam ediyorduk. Şimdi Runatik ile birlikte etkinlikler düzenleyerek çalışmalarımızı genişlettik. Amacımız kitleleri hep beraber hareket ettirmek” ifadelerini kullandı.

‘SOSYAL BİR PLATFORM’

Takım Kaptanı Tümer Gülümserler ise, “Karşıyaka One Team olarak 6 yıldır İzmir’in çeşitli bölgelerinde antrenmanlar yapıyorduk. Artık Runatik ile beraber hep birlikte harekete geçtiğimiz yeni oluşuma geçtik. Dün İstanbul’da bu hareket başladı, bugün de İzmir’de devam ediyor. Pazar sabahı İzmir’deyiz. Pazar günleri insanları harekete geçirmek oldukça zordur. Sabahın erken saatlerinde bir araya geldik ve yeni haftaya hazırlanıyoruz. Burada sadece spor yapılmıyor, aynı zamanda burası sosyal bir platform. İnsanların sosyalleştiği, yeni insanlar tanıdığı bir platform. Zinde ve aktif yaşıyoruz hem de birçok yeni insan tanıyarak hayatımıza sosyallik katıyoruz” dedi.

‘İŞ YOĞUNLUĞUNU ATIYORUM’

Antrenmana katılanlardan Dilek Güller de, “Yaklaşık 4 yıldır Karşıyaka One Team ile birlikte koşuyorum. Hemşireyim ve uzun süreli nöbetlerim oluyor. İş yoğunluğunu ve stresini koşarak atıyorum. Antrenmanlarımız çok keyifli geçiyor” diye konuştu.

12.12.2021 – Haber Kodu : 211212032

(FOTOĞRAFLI)