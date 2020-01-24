Güney Kıbrıs’ta bulunan üniversitelerin Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmak için ‘paravan evlilik üssü’ haline geldiği, üç AB ülkesinin de Rum tarafına nota verdiği kaydedildi.

Rum medyasının, ‘Paravan damatlar’ manşetiyle verdiği habere göre üçüncü ülkelerden Güney Kıbrıs’a gelen öğrenciler ‘paravan evlilik’ yaparak AB vatandaşı oluyor ve sonrasında Avrupa’nın bir ülkesine gidiyor. Bazı öğrenciler de sığınmacı başvurusunda bulunuyor.

Konunun dünkü Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde ele alındığını belirten Alithia gazetesi, komite toplantısına katılan Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, bu yönde bir şebekenin olduğundan bahsettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, ‘üçüncü ülke vatandaşlarının Rum tarafındaki üniversitelere, eğitim dışındaki maksatlarla kayıt yaptırmasının ülke güvenliğini ilgilendiren bir durum olduğunu’ kaydettiği belirtildi.

ŞEBEKE VAR, ENDİŞE VERİCİ

İsmi verilmeyen Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin büyük bölümü Rum tarafına AB vatandaşları ile paravan evlilik yapmak maksatlı geliyor. AB üyesi üç ülke, Güney’deki büyükelçilikleri aracılığıyla bu konuda Dışişleri Bakanlığı’na nota verdi. Üçüncü ülke vatandaşlarını, gerek paravan evlilik yapmak gerek siyasi sığınma talebinde bulunmak üzere üniversite öğrencisi olarak getiren bir şebeke var. Üniversite öğrencileri tarafından yapılan siyasi sığınma başvurusu sayıları kaygılandırıyor” dedi.