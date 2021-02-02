Rum lideri Anastasiadis ‘Altın pasaport’ skandalıyla ilgili ilk ifadesini verdi

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) en az 2.5 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan “altın pasaport” uygulaması skandalının ardından Rum lideri Nikos Anastasiadis ilk defa ifade verdi. Anastasiadis, suçlamaları reddetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) en az 2.5 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan “altın pasaport” uygulaması skandalının yankıları devam ediyor. Konuyla ilgili oluşturulan Araştırma Komitesi Kurulu ilk çalışmalarına başladı. Komiteye ilk ifade veren isim Rum lideri Nikos Anastasiadis oldu.

ANASTASİADİS’TEN İLK SAVUNMA

Rum Lider ifadesinde kabine için vatandaşlık başvurularının İçişleri Bakanlığı’nın ve diğer rutin kontrollerin tamamlandıktan sonra onaylanmasının temelde bir formalite olduğunu ileri sürdü.Tartışmalı yatırım programı yoluyla vatandaşlık soruşturmasında ifade veren Anastasiades, kabinenin İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaş olmak isteyenlerin soruşturmasının tamamlandıktan sonra başvuruların bir özetini aldığını söyledi. Kendisine verilen belgede isimlerin kimler olduğunu içermediğini belirten Anastasiades kabinenin bir denetim komitesine dönüşemeyeceğini ve üyelerinin her başvurunun tüm prosedürlerini kontrol etmelerinin beklenemeyeceğini belirtti.

SUÇLAMALARI REDDETİ

Suçlamaları reddeden Anastasiades, bankalar, bakanlıklar ve kara para aklama ile mücadele birimi gibi çeşitli servisler tarafından bir dizi kontroller yapıldığını vurgulayarak; Suudi yatırımcıya ayrıcalıklı muamele yapmadığını ve vatandaşlık için uygun olması gerekenden daha fazla yatırım yaptığını sözlerine ekledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA İFADE VERDİ

Rum lideri kızlarına ait olan hukuk bürosuyla ilgili “çıkar çatışması”, Suudi şeyhinin özel uçağıyla yaptığı bedava seyahatler ve başka birçok konuyla ilgili olarak, yarın araştırma komitesinde “altın pasaportlar” konusunda ifade veren Anastasiadis,olağanüstü güvenlik önlemleri altında komitede ifade verdi.

ALKOL MASASINDA İTİRAF ETMİŞTİ

Rum lideri Anastasiadis’in “Altın yumurtlayan tavuk” diye nitelendirdiği, yatırım karşılığı yabancılara satılan AB pasaportları nedeniyle Türklerle anlaşmak istemediğini ileri süren Kathimerini gazetesinin Rum Kesimi’nde yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Paraskos, “Anastasiadis, dönemin Yunan Başbakanı Çipras’la Atina’da bir eğlence masasında, ‘Altın pasaportlardan ofisime 300 milyon euro geldi, hepsini özel uçakla Şeysel adalarına gönderdim” dediğini yazmıştı. Anastasiadis’in kızı Elsa ile ortak hukuk bürosunun yatırım karşılığı vatandaşlık satışlarına aracılık yapıp kazanç sağladığı biliniyor. Anastasiadis’in viskiye düşkünlüğü de biliniyor.

RUM GAZETECİ İFŞA ETMİŞTİ

Öte yandan, genel yayın yönetmeni Andreas Parashos, köşesinde Anastasiadis’in “iki devletli çözüm için nabız yokladığını” ve “yatırım karşılığı vatandaşlık programından gelir elde ettiğini” yazmasının ardından 15 Ocak 2021’de istifa ettiğini duyurmuştu. Parashos söz konusu köşe yazısında, bir eğlence ortamında Anastasiadis’in, “para karşılığı vatandaşlık programının altın yumurtlayan tavuk olduğunu anladığını ve programın kendi avukatlık bürosuna yıllık 300 milyon euro gelir getirdiğini” ve “bu paraları Seyşeller’e özel uçakla yaptığı seferlerle götürdüğünü” söylediğini kaydetmişti.

ALTIN PASAPORT SKANDALI

2004 yılında AB üyesi olan Kıbrıs Rum Kesimi, yıllardan beri para karşılığı AB pasaportu satmakla suçlanıyor. Rum yönetimi 2014’te bankacılık krizine girmiş, 10 milyar euroluk AB kurtarma planı ve pasaport satışlarıyla krizden çıkmıştı. Kıbrıslı Rumlar, 2014’ten beri 5 binden fazla yabancıya AB vatandaşlığı dağıttı ve karşılığında yaklaşık 7 milyar euroluk doğrudan yatırım aldı. Rum Yönetimi yasalarına göre, 2 milyon euroluk devlet tahvili ya da gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor. Ancak Rumların bu uygulaması nedeniyle Rusya, Çin ve Uzakdoğu’dan birçok sakıncalı ismin de AB vatandaşlığı alabildiği iddia ediliyor.