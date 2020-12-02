RTÜK’ten ‘orduya hakaret’ içerikli yayına ceza (2)

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter’daki hesabından, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın konuk olduğu programda, Türk ordusuna yönelik ifadelerini yayınlayan televizyon kanalına verilen 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezasına ilişkin açıklamada yaptı. Şahin, “Yayıncılık alanında kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı yapılan hakaretlere asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. Şehit kanlarıyla sulanan topraklarımızı koruyan Peygamber Ocağımız olan ordumuzla ilgili söylemlerde azami dikkat gösterilmelidir. Sorumlu yayıncılığın gereği budur” dedi.

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