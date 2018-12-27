Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Halk TV’deki demokrasi çağrısını “… Şimdi git yargıda bedelini öde” diye savcılara “harekete geçin” talimatı verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Portakal’ı “bilmezsen haddini, millet patlatır enseni” sözleriyle hedef yaptı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın da RTÜK’e jet hızıyla başvurarak, Fatih Portakal ile sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında şikayette bulundu.



Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) olağanüstü toplandı.

FOX TV’ye 1 milyon lira ile Fatih Portakal’a 3 gün Ana Haber yapmama cezası kesti.



Metin Akpınar ve Müjdat Gezen programı için; Halk TV’ye ise 80 bin lira ceza kesti, Uğur Dündar’ın Halk Arenası programının 5 kez yayımlanması yasaklandı.



Yılmaz Özdil programı için; Halk TV’ye ise 80 bin lira ceza kesti, Uğur Dündar’ın Halk Arenası programının 3 kez yayımlanması yasaklandı.

Halk TV bir kez daha ceza alırsa 10 gün HALK TV yayını durdurulacak, bir kez daha ceza verilirse yayın lisansı iptal edilecek.

RTÜK üyeleri bakın hangi partilerin temsilcilerinden oluşuyor:

AKP: 4 üye, MHP: 2 üye, İktidar: 6 üye CHP: 2 üye, HDP:1 üye Muhalefet: 3 üye



RTÜK kime bağlı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a…

Değerli okurlarım özel radyo ve televizyonlara özgürlük ve yasal zemin hazırlayan 3984 sayılı yasanın hazırlık çalışmalarına 1994 yılında Star TV Ankara Temsilcisi olarak dönemin Başbakanı Merhum Süleyman Demirel’in talimatı ile katıldım.



Bağımsız Kurul olarak oluşturulan RTÜK’ün üyelerinin TBMM’de partilerin üye sayılarına göre kontenjan verilerek seçilmesine “siyasi kurul, siyasetin ve iktidarın emrinde olur, bağımsız kurul olamaz. Basın meslek Kuruluşları Meclis’e aday göstersin” diye şiddetle itiraz ettim. Ama caydıramadım, başaramadım.

İşte bugün görüyorsunuz ki siyasi iktidarın ve yandaşının infaz kurulu haline geldi.

Peki, bu RTÜK’ün AKP ve MHP’li üyeleri çok açık ve net şu ihlallere neden ceza vermiyorlar?

24 Televizyonu: 09 Kasım 2018 tarihinde Ersoy Dede’nin “Esas Mesele” programında Taceddin Kutay CHP Milletvekili Dr. Ali Şeker için “Şov Yapıyor Pezevenk” dedi sunucu Dede de “Oha” diye destek verdi. Şeker 21 Kasım’da yazılı şikayette bulundu. RTÜK gündemine dahi almadı,

TRT Çocuk’da yayınlanan “İstanbul Muhafızları” isimli çizgi filmde Kötü adamların çocuklara yapacakları işkence listesinin altında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” imzası atıldı. RTÜK gündemine dahi almadı,

TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit adlı dizide, Atatürk ve Atatürk devrimlerine hakaretler yağdırıldı. RTÜK gündemine dahi almadı,



RADYO TON’da Atatürk’ü, “Camileri genelev yapmakla” suçlayan yayın yapıldı. RTÜK gündemine dahi almadı,

AKİT TV’de yayınlanan, “Harekât Ordusunda zurnanın son deliğiydi Mustafa Kemal. Rütbesi Yüzbaşıydı. Kim ki o harekât ordusunun başına atasınlar! Gel gel git git yapan, bana su getir, sırtımı kaşı, bacağıma masaj yap emirlerini uygulayan emir subayı Mustafa Kemal’di. Orduda zurnanın son deliğiydi. Komutanın gel – git subayıydı. Hiçbir özelliği yoktu” şeklindeki yayına milletvekilleri şikayet yağdırdı ancak “ihlal raporu” dahi düzenlenmedi. RTÜK gündemine dahi almadı,



AKİT TV’de Ahmet Maranki, “Seçimlerin kaybedilmesi halinde Belgrad Ormanlarına gömdüklerimizi alıp sokağa çıkacağız” diye iç savaş tehdidinde bulundu, 2 milletvekili şikayet etti “ihlal raporu” dahi düzenlenmedi. RTÜK gündemine dahi almadı,

A HABER’de Metin Külünk, Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Haysiyet Yoksunu, Haysiyetsiz Şahıs” diye hakaretler yağdırdı. RTÜK gündemine dahi almadı,

TGRT HABER’de Fuat Uğur’ Kemal Kılıçdaroğlu için, “Saf, Gel Git Akıllı, Akılsız” diye hakaretler yağdırdı RTÜK gündemine dahi almadı,

AKİT TV’de haber bültenlerinde, “ABD metresi CHP ve Amerika’nın kucağına oturan CHP” denildi. RTÜK gündemine dahi almadı,

CHP Milletvekili Mahmut Tanal için, “Sirk Şebeği” ve “FETÖ yalaması” denildi. RTÜK gündemine dahi almadı,

CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı için “Kilise Firarisi, Karakter Yoksunu, At Hırsızı” denildi. RTÜK gündemine dahi almadı…

Değerli okurlarım yandaş radyo ve televizyonlarda başta Atatürk olmak üzere muhalefet temsilcilerine, gazetecilere çığ gibi hakaret küfür, iftira ve tehdit yağdırılıyor.

Bu suçları yandaş medya işliyorsa RTÜK de yargı da görmezden, duymazdan geliyor.

Şimdi RTÜK cezalarının en çarpıcı ve dikkat çekici sonucunu söyleyeyim.



FOX TV ve HALK TV bir kez daha ceza verilirse 10’ar gün tüm yayınları durdurulacak.

Üstüne bir kez daha ceza verilirse yayın izin ve lisansları iptal edilecek.

Çünkü her iki kanala 8. Maddenin “b” şıkkından ceza uygulandı ki bu ihlalin ikinci ve üçüncü adımı da FOX TV ve HALK TV’nin yayın hayatına son vermektir.



İnanın bana gerek Erdoğan’ın, gerek AKP’nin gerekse RTÜK’ün amacı da budur.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde özgür gazetecilere ve özerk medyaya yaşama hakkı verilmeyecektir.

Ya yandaş olacaksın, ya kapanacaksın…