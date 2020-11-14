RTÜK Başkanı Şahin: ‘Deezer’ lisans müracaatı yaptı

ANKARA, (DHA) – RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, web tabanlı müzik yayın servisi ‘Deezer’ın lisans müracaatı yaptığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “İnternetten isteğe bağlı yayıncılık yapan yerli ve yabancı kuruluşların lisanslama süreçleri devam ediyor. Son duyurumuza istinaden ‘Deezer’ da lisans müracaatını yaptı. Başvuru yapmayan diğer kuruluşların kısa süre içerisinde işlemlerini başlatmaları gerektiğini hatırlatıyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI