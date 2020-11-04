RTEÜ sağlık alanında dünya sıralamasına girdi

Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK/ RİZE (DHA) – RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) sıralamasında sağlık alanında dünyanın en iyi üniversiteleri listesine girdi. RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman “Elde ettiğimiz bu başarı bir tesadüf değildir” dedi.

RTEÜ İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE’nin, dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı World University Rankings 2021 listesinden sonra, üniversiteleri 11 alanda derecelendirdiği dünya alan sıralamasında yerini aldı. Sağlık alanında Oxford Üniversitesi bu yıl yine 1’inci olurken, Harward Üniversitesi 2’nci, Cambridge Üniversitesi ise 3’üncü oldu. RTEÜ’de sağlık alanında 601’inci sırada yer alarak dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi olma başarısını gösterdi.

Sağlık kategorisinde dünyanın en iyi üniversiteleri listesine bu yıl dünyadan 856, Türkiye’den ise 29 üniversite girebildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye’den sıralamaya giren 29 üniversitede arasında yer aldı. Üniversite, Doğu Karadeniz’de listeye giren tek üniversite oldu.

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, “Üniversitemizin ismini bir kez daha dünyanın en iyi üniversiteleri listesine yazdırmayı başardık. RTEÜ son 1 ay içinde 2 kez Times’ın farklı kategorilerdeki değerlendirmesine adını dünya üniversiteler sıralamasına yazdırmıştır. Elde ettiğimiz bu başarı bir tesadüf değildir. Önümüzdeki süreçte daha farklı alanlarda üniversitemiz başarıları gösterecektir. Bunun altyapısını oluşturduk. Elde ettiğiniz bu başarıdan dolayı katkısı olan bütün öğretim elemanlarımıza, üniversitemize destek veren herkese, üniversitemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

‘KLİNİK SİMÜLASYON MERKEZİNİN AVANTAJLARI FAZLA

Özellikle son yıllarda sağlık alanında yaptıkları altyapı yatırımlarının önemli bir etkisi olduğunu kaydeden Karaman, “Tıp fakültemizde Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi var. Türkiye’de bu donanımda sadece 2 üniversitede var. Bu merkez hem eğitim-öğretim alanında üniversitemizin sağlık alanında kalitesinin artmasını sağlıyor hem de araştırma geliştirme de hocalarımıza ciddi avantajlar sunuyor. Bu imkanlar da Times’ın sağlık alanındaki araştırmalarında bize olumlu olarak girdi sağlamış oluyor” diye konuştu.

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