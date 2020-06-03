İKÜ Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü ‘Very Short Introductions’ dizisinden çıkan ‘Rönesans Sanatı’ adlı kitabı Türkçe olarak yayımladı. Rönesans ve Barok dönemlere ait sanat eserleri üzerine çalışmalarıyla tanınan sanat tarihçisi Geraldine A. Johnson’ın yazdığı kitap, Tuncay Birkan tarafından Türkçeye çevrildi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü dizisi ‘Very Short Introductions’tan çıkan kitapları Türkçeye kazandırmaya devam ediyor. Yayınevi, serinin sekizinci kitabı olarak ‘Rönesans Sanatı’ adlı eseri okuyucularla buluşturdu. Rönesans ve Barok dönemlere ait sanat eserleri üzerine çalışmalarıyla tanınan sanat tarihçisi Geraldine A. Johnson’ın yazdığı kitap, Tuncay Birkan tarafından Türkçeye çevrildi. Önsözünü sanat tarihçisi ve küratör Dr. Necmi Sönmez’in kaleme aldığı kitapta yazar Johnson, Rönesans döneminde Avrupa’da yaşanan büyük değişimin, sanatın üretimi, değerlendirilmesi ve insanlar tarafından algılanışına nasıl yansıdığını tartışıyor.