Roman vatandaşların sorunları Meclis gündemine taşındı

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CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, geçtiğimiz günlerde CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Gaziantep İL Başkanı Neşet Uçar ile birlikte Gaziantep’te Roman vatandaşların sorunlarını dinleyerek, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapacaklarını anlattılar.



Ankara (Haber Merkezi)- Milletvekili Kaplan, Roman vatandaşlarla ilgili şunları dile getirdi “Roman kardeşlerimizin sorunlarını gayet iyi biliyoruz çözümü noktasında el ele omuz omuza vererek Cumhuriyet Halk Partimizin iktidarında sayıları 8 milyona yaklaşan Roman vatandaşlarımız için projelerimizi ortaya koyacağız. Romanlarımızın en büyük sorunu uğradıkları ayrımcılık. Bunun için farkındalık yaratacağız. Toplumda romanlarımızın saygınlığını artırmak için çabalayacağız. Bir diğer önemli konu eğitim. Roman Vatandaşlarımızın çocukları ne yazık ki eğitimden mahrum kalıyor. Roman vatandaşlarımızın ağır çalışma koşulları küçük bedenlere ağır yükler getirmektedir.

Küçücük yaşlarda bu çocuklarımız okul hayatından koparak çalışmak durumunda kalmaktadır. Diğer taraftan eğitim seviyesi düşük olan Romanlar, ne yazık ki sigortalı işlerde çalışamamak da ve günlük geçimlerini sepetçilik, müzik, çiçek satma gibi işlerle sağlamaktadır. Seçim bölgem Gaziantepte’de düğünlerimize gelen davul çalan Romanlarımızın da birçok sorunu görmezden geliniyor. Yapılması gereken Roman vatandaşların eğitim kalitesini ve eğitim seviyesini artırarak daha iyi kalifiye işlerde çalışmalarını sağlamaktır. Bir diğer önemli sorun barınma sorunudur. Romanlar ne yazık ki çadırlarda, barakalarda yaşamaya mahkum edilmektedir. Bu barakaların çoğunda ne elektrik, ne su bulunmaktadır. Evi olan Romanlar ise kentsel dönüşüm projeleri kapsamında mağdur edilmektedir. Kentin çeperinde yaşayan Roman kardeşlerimiz kentsel dönüşüm projesi kapsamında Sulukule’de olduğu gibi kentin dışına itilmeye çalışılmaktadır.

Kentin dışında yaşamaya mahkûm edilmiş olan Romanlar ise iyice toplumdan izole olmaktadır. Yapılması gereken Romanların kültürüne uygun tek katlı evleri Romanlara tesis etmektir. Değerli vekilimiz Özcan Purçu da Roman vatandaşlarımızın sorunlarını Meclis’te sık sık dile getirerek çözüm önerilerini söylüyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman ve her koşulda Roman vatandaşlarımızın yanındayız. İktidarımızda Roman vatandaşlarımızın sağlık, eğitim ve sosyal yaşamlarını daha iyiye getirmek için çalışacağız.”

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