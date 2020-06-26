Yazın cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenler konusunda önerilerde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, “Yazın sadece plajda ya da havuz başında güneş koruyucu kullanmak, doğru aralıklarla ve yeterli miktarda koruyucu sürmemek en sık yapılan hataların başında gelmektedir.