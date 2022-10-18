ROMA TİYATROSU KAPILARINI BAŞKENTLİ ÖĞRENCİLERE AÇTI

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, kent tarihinin en önemli eserlerinden olan iki bin yıllık Antik Roma Tiyatrosu’nun kapılarını Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerine açtı. Rehber eşliğinde düzenlenen gezide öğrencilere, tarihi bölgede sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihinde önemli bir yer tutan eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üniversitelerle iş birliği yapmaya devam ediyor.

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencileri “Arch 401-Mimari Tasarım Stüdyosu V” dersi kapsamında, kent tarihinin en önemli eserlerinden olan iki bin yıllık Antik Roma Tiyatrosu ve çevresinde sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

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ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ev sahipliğinde ve uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen gezide, yaklaşık 40 öğrenci ve öğretim görevlisinin bölgede gerçekleştirilen restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmaları hakkındaki soruları cevaplandırıldı.

BAŞKENTİN TARİHİ MİRASLARINA ÜNİVERSİTELERDEN YOĞUN İLGİ

Başkentin tarihi mekânlarına ülke genelindeki üniversitelerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı gezi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde başlattığımız nitelikli projeler sadece bu varlıkların geleceğe taşınmasını, kurtarılmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda üniversitelerin de ilgisini çekmeye başladı. Özellikle arkeopark çalışmamız esnasında geçmiş döneme ait bulunan buluntular, bu bölgede ve Ankara’nın tarihinde yeni bir sayfa açacak gibi gözüküyor. Gaziantep Üniversitesi hocaları ve üniversite öğrencilerinden sonra bugün de Çankaya Üniversitesi öğrencilerini ve hocalarını ağırlıyoruz. Diğer üniversitelerden de talep var. Bu çok sevindirici… Projeleri yaparken sadece bir belediye projesi gibi değil, aynı zamanda üniversitelerin akademik desteğini alan bir bilimsel çalışmaya da dönüştürüyoruz.”

ÖĞRENCİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Başkentli öğrencilerin kent tarihini yakından tanıması için projeler düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri Roma Tiyatrosu’na yapılan gezi ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

-Doç. Dr. Aslı Er Akan (Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı): “Bugün öğrencilerimizle birlikte başkentin çok katmanlı örneğini görmek için bir aradayız. Tarihi Roma katmanını, Roma Hamamı ve Roma Tiyatrosu’nu yeniden hayata geçirilmesini öğrencilerimizin de gözlemlemesini istedik. Öğrencilerimiz aslında kültürel mirasımızı korumanın farkındalığını kazanıyorlar.”

-Ekinsu Temir: “Gezi benim için çok heyecanlı geçti. Ankara’nın merkezi olan Ulus’ta böyle tarihi bir yer olduğunu hocalarımız sayesinde öğrendim. Biz dördüncü sınıf projemiz olarak kültür merkezi ve arkeopark tasarlayacağız. Burada da Roma tarihinin izlerini koruyarak bir çalışma gerçekleştireceğiz.’’

-Sinem Sarı: “Roma Tiyatrosu ve çevresinde yapılan gezi kültür merkezi ve arkeopark projemize birçok veri sundu. Ankara çok katmanlı bir şehir olduğundan ve Roma Dönemi’nden izler barındırdığından projemizde de bu katmanlara zarar vermeden, tarihi yapı ile uyumlu şekilde çalışmamız gerekiyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bizleri bilgilendirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Berfin Mehmetoğlu: “Tiyatrosu ve çevresindeki restorasyon çalışmaları ile ilgili yapılan gezi bizim için çok keyifli ve bilgilendirici oldu. Hocalarımız proje için burayı seçti çünkü Ankara çok katmanlı bir şehir… Burada hem Cumhuriyet Dönemi’nden hem de Roma Dönemi’nden kalma izler görmekteyiz. Buranın katmanlarını koruyarak sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda şehre kazandıracak proje yapmayı hedefliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bizleri bilgilendirdi.”

-Mert Ayarsoy: “Roma Tiyatrosu ve çevresine yönelik yapılan gezi bizler için çok faydalı oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri hem restorasyon hem de kültürel miras konusunda bizlere çok faydalı bilgiler verdi.”