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8 Nisan 2019
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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 1850 yıllık Kuzey Şehir Kapısı'ndaki 6 sütun ayağa kaldırılacak.
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 1850 yıllık Kuzey Şehir Kapısı'ndaki 6 sütun ayağa kaldırılacak.
Kültür-Sanat Haberleri

Roma İmparatoru’nun sütunları ayağa kaldırılacak

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Muğla’nın Yatağan ilçesindeki, UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’ne aldığı Stratonikeia Antik Kenti’ndeki 1850 yıllık Kuzey Şehir Kapısı’ndaki 6 sütun ayağa kaldırılacak. Sütunların, Roma İmparatoru Antoninus Pius tarafından yaptırıldığı öğrenildi.

‘Gladyatörler şehri’ olarak bilinen 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yaptı. Dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki 1850 yıllık Kuzey Şehir Kapısı’ndaki sütunların ayağa kaldırılması için proje hazırlandı. Yatağan Kaymakamlığı’nca hazırlanan ve eş finansmanı Yatağan Termik Enerji Üretim (YTEÜ) A.Ş. olan proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) sunuldu. GEKA tarafından kültür turizmine büyük katkı sağlayacak olan çalışmaya 2 milyon 480 bin lira hibe desteği verildi. Mayıs ayında başlayacak olan çalışmalarda Kuzey Şehir Kapısı’nın bir bölümü restore edilecek ve meydanda bulunan 6 sütun ayağa kaldırılacak. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Kuzey Şehir Kapısı’nın M.S. 139 depreminde yıkıldığını belirterek, “Depremden sonra Roma İmparatoru Antoninus Pius verdiği parayla kapı, çeşme ve meydan düzenlendi. Biz şimdi kapının bir bölümü ile meydanın sütunlarının restorasyonunu yapacağız. Bu sütunların bir tanesi yaklaşık 10 metre yüksekliğinde. Bunlar döneminin önemli eserleri. Anadolu’da bu şekilde büyük ve iki girişli, arasında çeşmesi olan kapı bilinmiyor. Kente gelenler şimdilik toplam 6 sütunu ayakta görebilecek. Daha sonra bunlar 8 sütun olacak. Çalışmada en az bir, bazen iki vinç kullanılacak. Malzemesinin yüzde 90’ı var. Bulunan parçalar kullanılıp, eksik olan kısımlar tamamlanacak” dedi.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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