Üniversiteler yapay zeka ve robotik alanında yapılan proje yarışmalarına yoğun ilgi gösteriyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak 2018 yılında açılan Araştırma Altyapıları destek Programı’na toplam bütçesi 1 milyon 26 bin olan proje başvurusu yaptıklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Okatan, 2019 yılı için şimdiden 8 farklı projeye hazırlandıklarını kaydetti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile birlikte yapay zeka ve robotik kodlama alanında çok fazla çalışma yürütüyor. 2015 yılından beri çalışmalarına hızla devam eden ekip 2 yıl içerisinde 13 ödülün de sahibi oldu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İGÜ Rektör Yardımcısı ve TTO Sorumlusu Prof. Dr. Ali Okatan,“TTO olarak günümüzün en hızlı gelişen alanları olan yapay zeka ve robotik alanında çalışmaları hayata geçiriyoruz. Özellikle yapay zeka kullanarak çalışan robotların yapımı ve geliştirilmesi üzerine yaptığımız çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor” diye konuştu.

“ROL MODEL OLDUK”

Öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmeleri için 2014 yılında TTO’nun içerisinde bir Robotik Ekibi kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Okatan, “Ekipte yer alan öğrencilerimizi robot yarışmaları ve robotik sistemler konusunda teşvik etmekte ve destek oluyoruz. MERSUS robot ekibimiz robot yarışmalarında büyük başarı gösterdi ve yapmış olduğu çalışmalarla Türkiye’deki lise ve üniversiteler için örnek rol model oldu” dedi.

13 YARIŞMADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR

“Robot Savaşları kategorisi için hazırlanan robotlar çiziminden imalatına, montajdan üretimine kadar tamamıyla mühendislik temeli üzerinde kurulmuş olup özenle oluşturuluyor” diyen Prof. Dr. Okatan, konuşmasına şöyle devam etti:

“2014 yılında ülkemizde gerçekleştirilen ‘Robot Savaşları’ kategorisinde başlayan ileri seviye robot tasarımımız ile 2017 yılına geldiğimizde ulusal birçok yarışmaya katılım gösterip 13 farklı robot yarışmasında Türkiye şampiyonlukları alarak en üst seviyeye çıktık. Ekibimiz 2017 yılında uluslararası MEB robot yarışmasından İnsan Hava Aracı (İHA) birinciliğini alarak Türkiye’nin en prestijli yarışmasında kendisini ispat etti. 2017 yılında Romanya’da düzenlenen uluslararası robot yarışması Robochallange’ a da katılım göstererek ‘Otonom İnsansız Hava Aracı Kategorisi’nde dünya 3’üncüsü, ‘Çizgi İzleyen Kategorisi’ dünya 4’üncüsü dereceleri aldık.”

2017 yılının sonundan itibaren uluslararası robot savaşları kategorisinde gerçekleşen yarışmalarda Türkiye’yi temsil eden tek ekip olduklarının da altını çizen Prof. Dr. Okatan, “2017 yılında Rusya’da düzenlenen uluslararası Bitva Robotov robot savaşlarına 2018 yılında ise Çin’de düzenlenen uluslararası King Of Bots robot savaşları yarışmasına katılım gösterdik” dedi.

1 MİLYON 26 BİN LİRALIK PROJE BAŞVURUSU YAPTILAR

Bu yıl içerisinde düzenlenecek 8 ayrı proje için de çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Okatan, konuşmasını şöyle noktaladı:

“TTO bünyesinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2018 yılında açılan Araştırma Altyapıları destek Programı’na İGÜ Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 1 milyon 26 bin 598 lira bütçesi olan proje başvurusu yaptık. Bu projelerimizin sunumlarını da gerçekleştirdik. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Bu sene de uçan araba; Brushless motorlar için otonom hız kontrol yazılımı tasarımı; Kablosuz haberleşmede alınan sinyallerden hesaplanan mesafenin YSA (Yapay sinir ağı) ile hesaplama analizi; Otonom uçuş saplayan hexakopter ile otomatik ilaçlama/sulama sisteminin oluşturulması; İstenilen şekle göre gıda hamuru basan makine üretimi; Elektrik fan motorlu havadan karaya roket tasarımı; Biyomimetik alanında yapılan araştırma ve Bitkilerin yetiştirilme durumlarına göre bulanık mantık tabanlı otonom otomasyon sistemi projeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”