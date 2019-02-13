Tüketiciler şehir hayatının hızlı temposunda ev temizliğine ayıracak vakit bulmakta zorlanırken, yaşamı kolaylaştıran robot süpürgeler bütün evi kendi kendine süpürerek bu soruna etkili bir çözüm getiriyor.

2018’in alışveriş istatistikleri de robot süpürgelerin şehir insanının vazgeçilmezleri arasına girdiğini gösteriyor.

Günlük rutin işleri yenilikçi teknolojilerle çözüme kavuşturan tüketiciler, yaşam kalitelerini artıran akıllı ürünlere yöneliyor. Bu kapsamda şehir hayatının yoğun temposunda temizliğe vakit bulamayanlar robot süpürgeleri daha sık kullanmaya başladı.

E-ticaret sitesi Hepsiburada’dan elde edilen verilere göre, bir yıl içinde robot süpürgelerin arama hacimlerinin dörde katlandığı ortaya koyuldu. Yapılan araştırmanın sonucuna göre yoğun şehir hayatının yaşandığı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde robot süpürgeye ilginin zirveye çıktığı görülüyor.

Sipariş sayılarındaki hızlı artış, bu ihtiyacın büyüklüğüne de dikkat çekiyor. Araştırmada 2019 başında tüketicilerle buluşan Anker’in yeni Eufy Robovac modeliyle birlikte sipariş sayılarının ikiye katlanması da dikkat çekiyor.

TOZA ALERJİSİ OLANLAR RAHAT NEFES ALACAK

Evini evcil hayvanlarla paylaşan hayvanseverlerin en büyük problemlerinden biri olan ve evin her tarafına yayılan tüyler de robot süpürgeler ile sorun olmaktan çıkıyor. Eufy Robovac robot süpürge önce tüyleri önce tespit ediyor, sonra da üçlü filtre sisteminden geçirerek ortadan kaldırıyor. Bunları yaparken geleneksel elektrikli süpürgelere oranla yüzde 75 daha sessiz çalışarak gürültü kirliliğinin önüne geçiyor, havadaki toz akarı ve küf sporu gibi tetikleyicileri toplayarak dışarıya verilen havanın daha temiz olmasını sağlıyor. Toza alerjisi olanlar için önemli bir endişe haline gelmekten çıkıyor.