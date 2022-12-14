Rizesporlu Deniz Hümmet: Hedef şampiyonluk, her maç çok önemli

- Reklam -

Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) – Çaykur Rizespor forması giyen Deniz Hümmet, “Hedef şampiyonluk, o yüzden her maç çok önemli” dedi.

Spor Toto 1’inci Lig takımlarından Çaykur Rizespor, 16 Aralık Cuma günü evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesislerinde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi yeşil-mavili formayı giyen Deniz Hümmet açıklamalarda bulundu. Her geçen hafta takımın daha iyiye gittiğini söyleyen Hümmet, “Çok fazla maçta berabere kaldık ama bu lig biraz farklı bir lig. Maçlar belli olmuyor ama önemli olan kaybetmemek. O yüzden de üst sıralardayız. Takım her hafta daha da iyiye gidiyor” şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN HER MAÇ, FİNAL MAÇI GİBİ”

Göztepe maçı hakkında konuşan Deniz Hümmet, “Göztepe maçı önemli bir maç. Bizim için her maç, final maçı gibi. Puanlar çok önemli. Zirveye çıktığında zirvede kalmak zor, biz onu yapmaya çalışıyoruz. Hedef şampiyonluk, o yüzden her maç çok önemli. Göztepe maçı bir final maçı gibi. 3 puan alıp sonra kupada da iyi şeyler yapmak istiyoruz. Ligin ilk yarısında 2 maç kaldı. 6 puan alıp ilk yarıyı kapatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin zirve olduğunu söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, “Bütün takım ve camia olarak kenetlendiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz 1’incilik. Bunu da her maç sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi veriyoruz” açıklamasında bulundu. (DHA)

(FOTOĞRAFLI)