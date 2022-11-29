Rizespor’a da boyun eğen Başkent ekibi, tehlikeli bölgeyi artık mesken edindi GENÇLER’İN İŞİ GİTTİKÇE SARPA SARIYOR!

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YALÇIN ERCAN

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Gençlerbirliği konuk ettiği, zirve mücadelesinde iddialı Çaykur Rizespor karşısında etkisiz kalarak 3-1 mağlup oldu. İçeride ve dışarıda sürekli kaybettiği puanlarla düşme potasının nefesini hisseden Gençlerbirliği, güçlü rakibine fazla direnemedi. Transfer tahtasını açamadığı için kadrosuna yeni futbolcular alamayan ve geçen yıl mücadele eden Beştepe’de kalan bazı futbolcuların yanına genç oyuncuları katarak yola çıkan Gençlerbirliği geride kalan haftalarda başarılı olamadı. Nitekim, kadro darlığı ve tecrübe eksikliğini Rizespor karşısında da fazlasıyla yaşayan kırmızı-siyahlılar, bu sorunla yüzleşleşmek durumunda kaldı. Maça hızlı bir başlangıç yaparak 1-0 öne geçmelerine rağmen, ilerleyen dakikalar içinde bu etkinliklerini yitirdiler ve maç boyunca rakip kalede sonuç getirmeyen birkaç cılız atak dışında, ileride pozisyon üretebilecekleri seviyede etkili olamadılar. Çabuk paslaşmada, hareketli olmada oldukça sıkıntı yaşadılar ve oyunun yönünü hızlı değiştiremediler. Ancak tüm bu olumsuzluklara karşın, oyun içinde birçok şeyi yapmaya çalıştılar, istekli ve heyecanlı olarak çaba harcadılar ama yetenek ve deneyim eksikliği gerekli beceriyi sağlayamadı.

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Teknik direktör Mustafa Dalcı, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede genç futbolculardan kurulu bir takım olduklarını belirterek, “Genç oyuncularımızın mücadelesi doğal olarak göz ardı edilemez ama bunun içerisine tecrübeyi ve yeteneği yerleştirmek gerekir. Buralarda büyük eksiklerimiz var. olayın farkındayız. İkinci yarıda transfer yasağının kalkmasıyla mutlaka güçlü bir takım çıkaracağız. Devre arasına kadar, kalan maçlarda kesinlikle puanlar almak zorundayız. Çünkü, ikinci yarı bu puanlara çok ihtiyacımız olacak” şeklinde konuştu. Dalcı, maçın geneline de değinerek, Samsunspor’un tecrübesi ve yeteneğinin bariz olarak ortaya çıktığını vurguladı. Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yaptıklarını ve 1-0 öne geçtiklerini kaydeden Dalcı, “Hafta içi, duran top organizasyonunu çok çalıştık. Çalıştığımız bir pozisyondan golü bulmak tabii ki çok önemli. Golden sonra da aslında ikinci bölge savunması yapıp, özellikle Barış’ın dinamikliği ve çabukluğunu kullanarak hızlı hücumlara kalkmak düşüncesindeydik. Golü takiben 3, 4 kez bunu yakaladık ama finalde sıkıntı yaşadık. Karşımızdaki ekip çok deneyimli bir takım. Bu şekilde yakaladığınızda skoru mutlaka iki farka taşımanız gerekiyor. İkinci devre, Samsunspor’un tecrübesi ve yeteneği bariz olarak ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla 7 puanla 18. sıradaki yerinden kıpırdamayan Gençler, hafta sonunda deplasmanda Bodrumspor’un konuğu olacak.