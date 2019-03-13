Çaykur Rizespor ve İstikbal Mobilya Kayserispor, “çirkin ve kötü tezahüratı” ve “saha olayları” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce PFDK’ya yapılan sevk raporları şöyle;
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 10.03.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü’nün 10.03.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.