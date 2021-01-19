Rize’nin dolgu alanı fore kazıklarla güçlendiriliyor

Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)- RİZE’de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda, kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. İlk etapta yıkılacak belediye bloklarının bulunduğu 23 dönümlük alanın güçlendirilmesi için fore kazıklı önlem alınıyor. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Sadece kuzey hattına çakılacak 16 metrelik 112 fore kazıkla binalar sağlam zemine inşa edilecek” dedi.

​Rize’de, 1960’lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Ekrem Orhon ‘Denizi kara, karayı para yapan başkan’ olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3’te 1’ini oluşturan dolgu alanı üzerinde ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bugüne kadar aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor.

4 BİN 174 BAĞIMSIZ YAPIDA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Kente, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi’nce yürütülen çalışma ile daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilecek. Azaltılacak yapı yoğunluğu Salarha beldesinde 52 bin metrekare ile Yağlıtaş Mahallesi’nde 207 bin metrekarelik iki yeni rezerv alanına taşınacak. Kentsel dönüşüm projesinde ilk etapta yıkılacak belediye bloklarının bulunduğu 23 dönümlük alanın güçlendirilmesi için fore kazıklı önlem alınıyor. Alanın kuzey hattına 16 metrelik 112 fore kazık çakılacak. Bu süreçte binaların tahliye ile birlikte yıkımı gerçekleşecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları 2 yılda tamamlanacak.

‘SAĞLAM ZEMİNE BİNALARDA SORUN OLMAYACAK’

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentin 15 yıldır konuştuğu kentsel dönüşüm projesi için ilk fore kazıkların çakılmaya başlandığını belirterek, “Günde 2-3 fore kazık ile kuzey hattına yaklaşık 1 aylık süreçte 112 kazık çakılacak. Bir iki ay içerisinde yıkım tamamen gerçekleşecek. Binalar 1970’li yıllarda tamamen deniz zemin üzerine beton dökülerek iki katlı olarak inşa edilmiş. 80’li yıllardan sonra bu binalara kat çıkılarak statikleri ile ilgili sıkıntılar ortaya çıkmış. Yeni binalar için fore kazıklar yaklaşık 16 metre derinlikte kayalara çakılacak. Sağlam zemini aşağıda bulduğumuz zaman binaların statiği ile ilgili bir sıkıntı kalmayacak. Vatandaşlara tebligatlar yapıldı, 1-2 hafta içerisinde tamamen binalar boşaltılacak, yıkım işlemi gerçekleştirilecek. İnşaat da 500 gün içerisinde tamamlanacak. 2022 yılının ortalarında çalışmayı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

‘TEHLİKELİ BİNALAR GÜVENLİ HALE GELCEK’

Kentsel dönüşümle yıkılacak binadaki iş yerinde çalışan Mehmet İşçi “Binaların demirleri çürümüş, artık tehlike arz ediyor. Yetkililer güzel bir adım attı. Bu kentsel dönüşümle daha güvenli ve güzel binalara kavuşacağız” dedi.

Hüseyin Özgün de, “Bizim burada iş yerimiz var, binaların zemin katlarında sıvalar dökülmüş, demirler çürümüş, neredeyse demir kalmamış. Şimdi yıkılmazsa zaten 5-10 yıl sonra kendiliğinden yıkılacaktı. Güzel ve hayırlı bir adım atılmıştır. İnşallah kısa zaman içerisinde tamamlanır” ifadelerini kullandı.

Emine Küçükmustafa ise, “Bu binalar Rize’nin en eski binaları. Yıkılması yerinde bir karar. Yapılacak binaların tamamlanması ile şehrin çehresi de değişecektir” dedi.

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