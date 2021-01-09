Rize’de ‘Pisa Kuleleri’ olarak anılan eğimli binalar yıkımı sürüyor

Arzu ERBAŞ- Selman KUTLU/RİZE (DHA)- RİZE’de, dolgu zemin üzerine 30 yıl önce inşa edilen ve zeminde meydana gelen kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan 12 binanın yıkım işlemleri devam ediyor. Dün başlayan yıkım çalışmalarında bugün 2’nci bloğun yıkımı gerçekleştirildi.

Taşlıdere Mahallesi’nde, deniz dolgusu ve heyelanlı alan üzerine yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kayma oldu. Kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan binalar, bölgede ‘Pisa Kuleleri’ diye anılmaya başlandı. Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Yüzde 6 dolayında eğim olduğu belirlenen yapılar, sahipleri tarafından demir direklerle güçlendirilmeye çalışıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 12 binanın yıkımına dün başlandı. 3 bin 88 metrekarelik alandaki yıkım işlemi bugün 2’nci bloğun yıkımı gerçekleştirildi.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan binaların yerine yeni binalar inşa edilecek.

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