Rize’de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı (2)

İÇ KESİMLERE DE KAR YAĞDI

Rize’de etkili olan kar yağışı, yüksek köylerin yanı sıra iç kesimleri de beyaza bürüdü. Özel İdare ekipleri, kapanan 89 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, sürücüler, zincir takmaları yönünde uyarılıyor.

Kar yağışının şiddetini artırdığı Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilçerinde yüksek kesimler, beyaza bürünmeye başladı. Rize’de akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak, iç kesimlere kadar indi. Meteoroloji verilerine göre, 400 metreye kadar etkili olması beklenen kar yağışı, zaman zaman şiddetini artırarak devam etti. Yağan karla Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçeleri, beyaza bürüdü.

Sahile 36 kilometre uzaklıkta bulunan 530 rakımlı İkizdere ilçesi de yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Ovit Tüneli güzergahını kullanan sürücüler, karlı yolda zaman zaman zor anlar yaşadı. Ekipler; sürücüleri zincir takmaları konusunda uyardı. Özel İdare ekipleri ise kardan kapanan 89 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdü.

‘CENNETE KAR YAĞDI’

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, “Kar biraz geç geldi. ‘Cennete kar yağdı’ diyoruz ve şu anda tadını çıkarıyoruz. Belediye ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu noktalarda yolları açık tutmak için çalışıyor. Özel idare ekipleri de kapanan köy yollarını açıyor. İkizdere merkezde 15- 20 santim kar var, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi buluyor” dedi.

‘ÇOK GÜZEL YAĞIYOR’

İlçede yaşayan Yıldırım Çoban, “Rize Merkez’de kar yağışı yok, İkizdere’ye girmeden kar yağışı karşıladı. Çok güzel yağıyor. Biz de bol bol fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştiriyoruz” diye konuştu.

Aracına zincir takmaya çalışan sürücü Murat Bakır da “Biz batıda yaşıyoruz, buradaki bu görüntüye hasretiz. Herkes kıymetini bilsin” ifadesini kullandı.

Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)

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