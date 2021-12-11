- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Rize’de kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İstanbul Anadolu Yakası’nda bir anda bastıran fırtına etkili oldu
Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle Maltepe D-100 Karayolu'nda aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine...
Tapu iptal davasında mahkemeden ‘açıklamasız dekont’ kararı
Vuslat AY-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)- KIRKLARELİ'nde yaşayan Şükran Köseoğlu (55) Ankara'dan adına ev alması için banka hesabına 129 bin TL gönderdiği yeğeni E.T.'nin (40) tapuyu daha...
Vuslatla 2 Aralık 2021 hafta ve genel yorum
Geçmiş doğal fenomenler öyle sanıldığı gibi tükenip sonsuza kadar uykuya yatmıyor; Zaman içerisinde yeniden güçlenerek gün yüzüne çıkıp birikmiş potansiyel enerjilerini katbekat boşaltarak, adeta birbirleriyle yarışırcasına güçlü ve yıkıcı etkilerini yeterince hissettirir ve yaşatmak için her daim fırsat kollar ve gün sayarlar.
Hırsızlıktan aranan şüpheli, suçüstü yakalandı
Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) - ADANA'da bir rehabilitasyon merkezinin klima dış ünitesi ile jeneratörünü çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan Murat H.'nin, hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli, hırsızlık...