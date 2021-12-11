Rize’de kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı/ Ek fotoğraflar

Geçmiş doğal fenomenler öyle sanıldığı gibi tükenip sonsuza kadar uykuya yatmıyor; Zaman içerisinde yeniden güçlenerek gün yüzüne çıkıp birikmiş potansiyel enerjilerini katbekat boşaltarak, adeta birbirleriyle yarışırcasına güçlü ve yıkıcı etkilerini yeterince hissettirir ve yaşatmak için her daim fırsat kollar ve gün sayarlar.