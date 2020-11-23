Rize’de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklanan kısıtlamaların 2 haftalık süre sonunda yeniden ele alınacağını belirtti. Kayıpmaz, "Ümit ediyorum ki bireysel tedbirler, kapatma ve kısıtlama kararları neticesinde hasta sayıları kontrol altına alınır. Buna rağmen 2 hafta sonra yine başladığımız noktadaysak hasta sayılarındaki, ağır hasta sayılarındaki artış, bizim sağlık kapasitemize ciddi basınç oluşturmaya devam ederse o zaman daha sert tedbirler de gündeme gelir" dedi.