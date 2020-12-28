Rize’de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor (2)

BAŞKAN METİN: 500 GÜNDE TAMAMLANACAK

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentsel dönüşümle ilgili açıklamalarda bulundu. ‘Belediye blokları’ olarak isimlendirilen yapıların 1970’li yılların hemen başlarında, 23 dönüm alanda deniz dolgusu üzerine inşa edildiğini belirten Başkan Metin, “Hem inşaat tekniği hem de uğradığı korozyonlarla hem de 2 kat inşa edilmesine rağmen yıllar içinde üzerine kat atılması ile beraber statiğinde ve betonarmesinde ciddi anlamda yıpranmalar vardı. 15 yıldır bu binaların yıkılması konuşuluyordu. Artık hayata geçme zamanı geldi. Proje 23 dönümde gerçekleşecek. Daha sadeleştirilmiş, daha az yoğunluğu olan bir yapı stokunu bu alana yerleştireceğiz. Rize’nin çehresini değiştirecek önemli bir proje. Projenin 500 günde bitirilmesi hedefleniyor. Bu sürede binaların yapılarak hak sahiplerine teslim edilmesi amaçlanıyor. Rize’miz belki yüzyıllarca sağlam kalacak, içinde güvenle işlem ve ticaret yapabileceği yeni binalarına sahip olacak. Bu binaların yapılışı, dış mimarisi de bundan sonra yapılacak olan Ekrem Orhon Mahallesi ve öteye doğru yapılacak yeni çalışmalara da örnek bir proje olacak. Rize’nin çehresi bu binalarla beraber önümüzdeki yıllarda ciddi anlamda değişmiş olacak. Mal sahipleri ile 15 Ocak’a kadar uzlaşmayı tamamlayacağız. 30 Ocak’tan itibaren de yıkım süreci başlayacak. Blokların tümü aynı dönemde yıkılacak, inşasına başlanacak” dedi.

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