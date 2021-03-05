Rize’de 23 hektarlık alanda riskli binaların yıkımı başladı

Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)- RİZE’de deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelerek tahliyesi yapılan 118 dükkân, 174 ofis ve 60 konutun yer aldığı 23 hektarlık alanda yıkım çalışması başladı. Kentsel dönüşüm yapılacak alandaki yıkımların 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Rize’de, 1960’lı yılların ortalarında, dönemin Belediye Başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Ekrem Orhon, ‘Denizi kara, karayı para yapan başkan’ olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3’te 1’ini oluşturan dolgu alanı üzerinde ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi, ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bugüne kadar aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor.

Kentte, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi’nce yürütülen çalışma ile daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilecek. Projede 23 hektarlık alanda tahliye işlemlerinin ardından yıkım başladı. 118 dükkân, 174 ofis ve 60 konut tahliye edildiği alan için ilk kepçe vurulurken, çalışmaları Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ve Belediye Başkanı Rahmi Metin ve vatandaşlar izledi.

‘BİNALARIN BÜTÜN MUKAVEMETİNİ KAYBETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ’

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin “1970’li yıllarda Rize’de ticaretin kalbi dediğimiz bu noktada yapılan binaları yıkmaya başlıyoruz. Burayı güvenli hale getirmek ve bir cazibe merkezine dönüştürmek için kentsel dönüşüm projemize bugün start veriyoruz. Buradaki binaların demiri ile betonuyla mukavemetini kaybettiğini görüyoruz. 23 dönümlük bu alan bir ay içerisinde yıkılacak. Bir ay sonra burada müteahhit zemini açma fore kazıkları çakmaya başlayacak” dedi.

‘RİZE’DE GELİŞİM VE DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı da, “Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Rize’de de değişim ve gelişim devam ediyor. Geçmişte bu bölge denizken o dönemin yöneticileri buraları doldurarak yerleşim alanına dönüştürdü. O yıllardan bu yana zamanla bu binalar maalesef ömrünü tamamlamıştır. Yıllarca konuşulmuş fakat bir türlü icraata geçiremediğimiz kentsel dönüşüm projesini bugün burada vurduğumuz ilk kazma ile başlatmış bulunuyoruz” diye konuştu.

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