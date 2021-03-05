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Rize’de 23 hektarlık alanda riskli binaların yıkımı başladı (2)

TEK DARBEYLE YERLE BİR OLDU
Rize’de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelince tahliye edilen yapıların, bugün başlayan yıkımı sırasında 4 katlı bir blok, kepçenin tek darbesi ile bir anda yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.

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