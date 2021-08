Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor

Arzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)- RİZE ve Artvin’de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 50’ye yakın yapının yıkıldığı, 1500’e yakın yapının ağır hasar aldığı, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel ile heyelan felaketinin izleri büyük oranda silindi. Rize’de dere yatağındaki riskli yapılar için sahiplerine tebligatlar gönderilmeye başlanırken, 550 afet konutu yapımı için de harekete geçildi. Selde kaybolan 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.

Doğu Karadeniz’de, Rize’de 14 Temmuz’da 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogramlık yağışının ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 6 kişi yaşamını yitirdi. Sele kapılan 2 kişi kayboldu. Artvin’de de 22 Temmuz’da metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel, taşkın ve heyelanlar oldu. Murgul ilçesinde sele kapılan Serdar Yiğit’in 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Arhavi’de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve kara yolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.

ALTYAPI HASARLARI GİDERİLİYOR

Sel afetinin vurduğu Arhavi’de yapılan hasar tespit çalışmaları ile 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. Arhavi’de balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan hummalı temizlik çalışmaları tamamlandı. Çok sayıda ekibin görev aldığı cadde ve sokaklar balçıktan arındırıldı.

Rize’nin Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldesinde de selin izleri büyük oranda silindi. Her iki kentte alt yapı hasarları gideriliyor. Rize’de 550 afet konutu yapımı için çalışma başlatıldı. Kente dere yatağında tespit edilen 650 yapının kaldırılması için de yapı sahiplerine tebligatlar gönderiliyor.

RİZE’DE KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Rize’nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan’ı arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçlar, derede akıntıya rağmen her taşın altını arıyor. Ekipler, iz takip köpeklerinin de eşlik ettiği çalışmalarla bölgede kayıplardan ize ulaşmaya çalışıyor.

‘İZLERİ SİLİYORUZ’

Sel afetini yaşayan Ahmet Özkan, “Ne yazık ki yoğun yağış sonrasında bu manzara ile karşı karşıya kaldık. Olayın hemen sonrasında yetkililerle vatandaşlar el ele verdi heyelanın selin izlerini silmeye çalışıyoruz. Bu ilk defa karşılaştığımız bir durum değil her yoğun yağmur sonrasında bu sorunu yaşıyoruz. Can kaybı olmasın yeter ki her şeyin üstesinden geliriz” dedi.

Güneysu ilçesinde eczanesi selde hasar gören Osman Serdar ise “Burası eczaneydi, geldiğimiz zaman burada hiçbir şey bulamadık. Şimdi çalışmaları tamamlıyoruz. Allah’ın izniyle pazartesi günü açılışımızı yapacağız. Caddelerde çalışmalar hala sürüyor bir an önce caddelerin toparlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

VALİ ÇEBER: DERS ALARAK TEDBİRLERİ ALMAYA GAYRET EDİYORUZ

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte riskli yapıların tahliyesi için çalışma yürütüldüğünü belirterek, “İlimizde 665 yapı bizzat direkt derenin içerisine yapılmış. Etütlerinin yapılması, sayısal haritalara çok iyi işlenmesi ve binaların tek tek kontrollerinin dere yatakları, dere havzaları da dikkate alınarak çok titiz yapılması gerekiyor ki hataya mahal vermeyelim. Onun sonuna gelindi. İlimizin dört yerinde ilk anda TOKİ tarafından konutlar yapılmaya başlanacak ve en risklilerinden başlamak üzere vatandaşlarımız tahliye edilecek. Bununla da kalınmayacak. Dere yataklarının ıslahı ve yeni tedbirler alacağız. Bundan sonra bu sıkıntıları yaşamamak adına çalışacağız. Burada 70-80 yıllık bir birikimle yanlış yapılaşma, yanlış kentleşme belki kontrolsüz yol yapımları belki doğaya olması gerekenden fazla müdahale gibi konularla birden uğraşıyoruz ama buna bir yerde ‘dur’ demek gerekiyordu. Bundan sonra ders alarak tedbirleri almaya gayret ediyoruz” dedi.

