Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı (3)

SELDEN ETKİLENEN ÇAY FABRİKALARI DEVREDE

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize ve Artvin’deki selde hasar gören çay fabrikalarının, sürdürülen çalışmalar sonucu yeniden üretime alındığını açıkladı. Alim, “Selde fabrikalarda üretimin aksamasına rağmen diğer fabrikalarını devreye alarak aktarma yöntemiyle yaş çay alım ve işlenmesinde aksama yaşanmasının önüne geçmiş olduk. Üreticilerimiz herhangi bir sorun yaşamadı. Bu vesile ile selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kayıp vatandaşlarımızın bir an önce bulunmasını temenni ediyorum. Üreticilerimize ve vatandaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi iletiyorum” dedi.

Rize ve Artvin’de meydana gelen selde tarım alanları zarar görürken, Çaykur’a ait Büyükköy, Ambarlık ve Arhavi çay fabrikalarında hasar oluşmuştu.

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