Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı (2)

VALİ ÇEBER: RİSKLİ 112 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ani sel, heyelan ve su taşkını uyarıları kapsamında yağışın da başladığı Rize’de oluşturulan kriz merkezinde anlık veriler değerlendiriliyor; ekipler ise olumsuzluk durumlarına karşı bölgeye yönlendiriliyor. Vali Kemal Çeber, başkanlık ettiği kriz merkezinde açıklamalarda bulundu, riskli 112 haneyi tedbir amaçlı tahliye ettiklerini duyurdu. Çeber, bölge için 48 saat sürecek yağış olduğunu belirterek, “Yaklaşık 10 gündür hemen hemen her gün afetle selle mücadele ediyoruz. Malumlarınız 3-4 bakanımız sürekli Rize’de, Artvin’de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı’mız geldi, gitti. Bu 10 günlük periyodun arkasında aslında ilk biz afetin bütün acil müdahalelerini 2-3 gün içinde bitirdik. Son 2-3 gün de kalıcı imalatlara başlamıştık. Allah devletimize zeval vermesin. Çok büyük bir başarı olarak düşünüyoruz bunu ama bu gece sabaha karşı başlayacak ve yaklaşık 48 saat sürecek yeni yoğun yağış uyarımız vardı. Biz de buna karşı bütün tedbirlerimizi 2 gündür planlıyoruz. Örneğin; bütün ilçelerimiz dahil çok riskli olduğunu değerlendirdiğimiz tüm ilçelerdeki yoğun yağışın vuracağı yerlerdeki 164 haneden 112 haneyi tahliye ettik” diye konuştu.

‘KRİZ MERKEZİNDE KONUŞLANDIK’

Tahliyelerin tedbir amaçlı olduğunu kaydeden Vali Çeber, “Bu geçici bir tahliye, tedbir tahliyesi. O bölgedeki araçları kaldırdık. Hemen hemen her kritik menfezimizin başında iş makineleri ve personellerimiz hazırda bekliyor. Buna Karadeniz Sahil Yolu da dahil. Örneğin; sadece özel idare takviyelerle beraber 227 iş makinesi ve araçlarıyla sahada hazır bekliyor. Sabah saat 07.00 sularında şu anda bulunduğunuz kriz merkezinde biz konuşlandık. Gece boyunca takip ettik ama bu kriz merkezinde Sayın Osman Aşkın Bak, bakanımız buradalar; AFAD’dan arkadaşlarımız var ve Rize’deki ilgili tüm kurumlardan çalışma gruplarımız, amirlerinin başkanlığında burada konuşlandı ve hepsi kendi sorumluluk sahalarıyla ilgili takipleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Buradan koordine ediyoruz. Sayın İçişleri Bakanı’mız da Artvin Arhavi’de oradan durumu yönetiyor. Biz zaten şu ana kadar tahminlerle uyumlu süreç yürüyoruz. Yani öğlene kadar sahillerde şiddetli yağış bekliyorduk öyle de oldu” dedi.

‘ŞİDDETİNİN ARTMASI DURUMU VAR’

Yağışların düştüğü noktalara ilişkin bilgi de veren Vali Çeber, şunları söyledi:

“Rakamlandıracak olursak Pazar ilçemizde 3-4 saatlik dilimde 31 kilogram, Ardeşen ilçemizde 17 kilogram civarında ağış aldık ve bu sahil bandında seyretti. Öğleden sonra 13.00 ile 21.00 saatlerini en kritik saat aralığı olarak değerlendiriyor uzmanlarımız çünkü hem o bulutların biraz daha toparlanıp içeri gidip oradan yağış bırakması ve yukarıda yükseklerden suyun merkeze ve sahile dönme durumu var hem de yağışın şiddetinin artması durumu var. Dolayısıyla 13.00 ile 21.00 saatleri arasında biz ekstra teyakkuzda geçireceğiz zamanımızı. 21.00’den sonra ise yarın öğleden sonralara kadar devam edecek ama 50 kilogramlar dolayında seyredecek bir yağış bekliyoruz. Bu anlamda en tecrübeli illerden biri Rize. Vatandaşlarımız da bu noktada duyarlı. Tek tek vatandaşlarımıza mesaj sistemiyle evlerinde yapılacak ziyaretlerle muhtarlarımız aracılığıyla camilerden yapılan anonslarla hepsini uyardık. Onlar da tedbirlerini aldı, biz de tedbirlerimizi aldık ve inşallah hasarsız ya da en az hasarla atlatmayı ümit ediyoruz.”

Kriz merkezinde bulunan AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da “Bölgede yoğun yağış uyarısı var. Tüm ekipler sahada. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. İnşallah hasar almadan bu seli atlatacağız. Vatandaşlarımızın bundan sonra dere yataklarından uzak durmalarını istiyoruz” dedi.

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