SON DAKİKA: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu!

Rize Emniyet Müdürü tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadı!

Rize’de, İl Emniyet Müdürlüğü binasında, bir polis memurunun silahlı saldırısında ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu.

Rize Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri yükseldi.

İlk duyumlara göre cinnet geçiren bir polis tarafından Rize Emniyet Müdürü vuruldu. Yaralılar olduğu ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü binasına çok sayıda ambulans sevk edildi.

Cinnet geçiren polis etkisiz hale getirilip göz altına alındı! Emniyet Müdürü yaralı!

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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında tayin nedeniyle sorun yaşadığı belirtilen trafik polisi tarafından vuruldu. Edinilen bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, beraberinde personel müdürü ile birlikte makamında tayini nedeniyle bir trafik polisi ile görüştü.

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Talebi reddedilen trafik polisi, silahını çekerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’ye ateş etti. Saldırıda Verdi yaralandı.

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Rize Emniyet Müdürlüğü binasında meydana gelen silahlı saldırıda, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Verdi’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyı bir polis memurunun gerçekleştirdiği belirtildi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Rize kent merkezindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü’nün birinci katındaki makam odasının bulunduğu katta meydana gelen silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı doğrularken, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın Rize hareket ettiği öğrenildi.

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Emniyet binasında çok sıkı güvenlik önlemi alındı.

Olayı bir polis memurunun gerçekleştirdiği, onun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Henüz kim tarafından, neden yapıldığı belirlenemeyen saldırıda, alınan ilk bilgilere göre İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 polisten Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine Emniyet’te görevli polislerin yakınları da akın etti.

Emniyet Müdür uğradığı saldırı sonucu şehit oldu!