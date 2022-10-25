Rıza Sümer:“Sayın Mahir Ünal, Türkçe ile Düşüncesini Çok İyi Üretti ve İfade Etti”

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Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’ın, Türkçe ile düşünce üretemeyecekleri yönündeki sözlerini “Sayın Mahir Ünal, Cumhuriyet’in 100. yılına doğru, Türkçe kelimeler kullanarak kendi düşüncesini çok iyi üretti, çok iyi ifade etti. Böylece bu sözleri ile bugünün Türkiye’sinde, bugünün Türkçesi konuşularak ve yazılarak düşünce üretilebildiğini ve çok iyi ifade edilebildiğini kanıtlamıştır” şeklinde yorumladı.

Sümer sözlerine şunları ekledi.,

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“Çocukluğu, Rize’nin Pazar ilçesinin Apso köyünde, Lazca konuşulan bir evde geçen, Türkiye’yi evi, üstünde yaşayanları ailesi, farklılıkları doğal zenginlik sayan bir insan olarak, yıllardan beri, Türkçe dilinde, sporda demokrasi, gençlik, şiddetsiz Türkiye ve Dünya, sevgi, şefkat, saygı, hoşgörü, dostluk ve barış için, yasalara, insan, hayvan ve çevre haklarına uygun mücadele ettim, ediyorum. Kitaplar ve yazılar yazdım.

Türkiye Cumhuriyetine, bu topraklarda ve Dünyadaki tüm dillere, kültürlere ve inançlara, Türkçemizle en güzel duyguları, düşünceleri ve ifadeleri sunuyorumTehdit ve saldırı olmadan, şiddetsiz ve gözyaşı dökülmeden sonsuza kadar yaşamalarını da diliyorum.”