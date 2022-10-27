Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Kızılcahamam’da gençlerle buluştu

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Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlukları bulunan Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Ankara Kızılcahamam’da bulunan Kızılcahamam TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Program Okulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

İlk olarak Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı makamında ziyaret eden şampiyon güreşçiler, ardından Kızılcahamam TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Program Okulu’ndaki öğrencilerle buluşarak deneyimlerini paylaştı.

Gençlerle yapılan buluşmada konuşan ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, ASKİ Spor Kulübü olarak 12 yıldır Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile omuz omuza vererek büyük başarılar elde ettiklerini söyledi. Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu kaydeden Çakmar, “Şampiyonluk sizlere uzak değil. Eğer büyük hayal kurarsanız, şampiyonluk sizlere daha yakın olur. Büyük adımlar atmak için büyük hayaller kurmak gerekiyor” dedi.

Genç yaşta güreşe başladıklarını ifade eden Taha Akgül, “14-15 yaşları spora başlamak ideal yaşlar. Bizler de sizler gibi Anadolu’dan çıktık. Fedakarlıklar yaparak bugünlere geldik. Sizler için de fedakarlık yapacağınız yaşlar başlıyor. Hepinizin ayrı ayrı hedefleri var. O yüzden biz başarılarımızı sizlere anlatacağız. Allah başarıyı her zaman çalışanlara nasip ediyor” diye konuştu.

Rıza Kayaalp ise hedefleri doğrultusunda her şampiyonluktan sonra çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, kalan yıllarda da başarılarını sürdürmek istediklerini belirtti. Ziyaretin ardından Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, spor program okulunu gezdi ve öğrencilere spor malzemeleri hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kızılcahamam Belediye Başkanı ziyaretinden detaylar

-Abdullah Çakmar’ın açıklamaları

-Taha Akgül’ün açıklamaları

-Rıza Kayaalp’in açıklamaları

-Detaylar

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(FOTOĞRAFLI)