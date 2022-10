Rıza Çalımbay: Mükemmel bir maç oynayarak gruptan çıkmayı garantiledik

- Reklam -

Arife Defne ARSLAN – Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) – UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, “Gerçekten mükemmel bir maç oynayarak maçımızı bitirdik. Gruptan çıkmayı garantiledik. Şimdi tek hedefimiz Slavia Prag’la final gibi aynı böyle bir maç oynayacağız. Orada alacağımız puanla da grup lideri olarak inşallah çıkarız” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5’inci haftasında Sivasspor’un sahasında CFR Cluj’u 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilediği müsabakanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve CFR Cluj Teknik Direktörü Dan Petrescu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Grupta çok büyük bir çekişme olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, “Bizim mutlaka bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bizim için final maçıydı. Oyuncu arkadaşlarımıza güzel şekilde bunu anlattık. Onlar da zaten bu işin bilincindeydiler. Mutlaka bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar gerçekten iyi oynadık. İyi mücadele ettik. Karşımızdaki takım çok fizikli, tehlikeli ve her an gol atacak bir takımdı. Ama bundan önce oynadığımız maçta rakibi iyi tanıdığımız için ona göre de tedbirlerimizi aldık. Çok iyi bir şekilde oynadık. Göze hoş gelen bir futbol oynadık. Taraftarımız da memnun şekilde ayrıldılar. Attığımız gollerin hepsi de çok güzeldi. Oynadığımız oyun da çok güzeldi. Onun için gerçekten mükemmel bir maç oynayarak maçımızı bitirdik. Gruptan çıkmayı garantiledik. Şimdi tek hedefimiz Slavia Prag’la final gibi, aynı böyle bir maç oynayacağız. Orada alacağımız puanla da grup lideri olarak inşallah çıkarız” dedi.

“ÇOK BÜYÜK BAŞARI GÖSTERİYORUZ”

Ekip olarak Sivas’ta iyi şeyler yaptıklarını söyleyen Çalımbay, “Yani güzel şeyler yaptık, güzel şeyler kazandırdık. Tabii ki benim için ayrı bir mutluluk. Ben Sivaslıyım ve başarılı olduğu zaman gurur duyuyorum. Herkesten daha fazla çok seviniyorum. Çünkü buradaki sorumluluğumu iyi şekilde bitirmem gerekiyor. Bundan önceki çalıştığım zamanlarda da nasıl elimizden gelen her şeyi yaptıysak, şu anda da aynı şeyleri yapıyoruz. Çok büyük başarı gösteriyoruz” diye konuştu.

DAN PETRESCU: HEDEFİMİZ BALLKANI MAÇINI KAZANMAK

CFR Cluj Teknik Direktörü Dan Petrescu ise Ballkani maçını kazanarak tur şansını yakalamayı hedeflediklerini söyledi. İlk yarı iyi oynadıklarını ve gol atamadıklarını belirten Petrescu, “Ofsayttan da gol yedik, ilk maçta olduğu gibi yine aleyhimize hakem hataları oldu. İkinci yarı oyuna gayet güzel başladık, hatta Roger boş kaleye golü atamadı. 2-0’dan sonra gardımız düştü. Sivasspor’un hücum hattı çok iyi, gayet iyi ve kaliteli golcüleri var. Bizde ise sakat ve cezalı oyuncular vardı. Takımım her ne kadar saha içinde kötü görünse de görevini yerine getirmeye çalıştı. Son şansımız Ballkani maçını kazanmak. Ballkani maçını kazandığımız takdirde bahar ayını göreceğiz ve tur atlamış olacağız. Onun için mutlaka Ballkani maçını kazanmamız lazım. Bu maçı kaybetmiş olabiliriz fakat hem kendime hem takımıma sonuna kadar güveniyorum. Bundan sonra yapacağımız ilk iş takımın moralini üst seviyede tutmak, çünkü zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Ama tabii ki bizim bütün hedefimiz perşembe günkü Ballkani maçını kazanmak. Ballkani maçını kazandığımız zaman hem Romanya futbolu için hem de kendi takımımız için bizi çok güzel ve iyi günler bekliyor” ifadelerini kullandı.







