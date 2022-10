Rıza Çalımbay: Avrupa maçlarını milli maç gibi oynuyoruz

- Reklam -

SİVAS, (DHA) – Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Biz Avrupa maçlarını milli maç gibi oynuyoruz. Takımımızdan milli takıma oyuncu gidemiyor. Orada alınan her puanın Türkiye için çok önemli olduğunu biliyoruz, onun için de elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.” dedi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde dün CFR Cluj ile oynadıkları ve 3-0 kazanılan maçı değerlendiren Çalımbay, “Mücadele gerçekten çok iyiydi, çok iyi oynadık ama bunun bir öncesi vardı. Çünkü arkadaşlarımızla konuştuk bu bir final maçıydı. Buradan alacağımız 3 puan taraftarımız açısından da çok önemliydi. Kendi sahamızda Avrupa’da galip gelememiştik, buna son verdik. Takımımız maça mükemmel başladı ve aynı şekilde bitirdi. Sonradan oyuna giren arkadaşlarımız da çok faydalı bir şekilde oynadı. Dört dörtlük bir maç oynadık, güzel bir galibiyet aldık. Slavia Prag maçından da iyi bir sonuçla döndüğümüz zaman birincilikle grubumuzdan çıkıyoruz. Tek istediğimiz bu. Bütün amacımız da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. İnşallah devre arasında da bir iki takviye yapabilirsek daha da güçleneceğiz. Daha alternatifli kadromuz olacak” dedi.

“HEDEFİMİZ SİVASSPOR’UN ADINI AVRUPA’DA HER SENE DUYURMAK”

Avrupa maçlarını milli maç gibi gördüğünü söyleyen Çalımbay, “Avrupa maçlarına başlarken bundan 3 sene önce de hepsinde söyledim. Biz Avrupa maçlarını milli maç gibi oynuyoruz. Takımımızdan milli takıma oyuncu gidemiyor. Biz kendi maçlarımızı milli maç gibi oynuyoruz. Orada alınan her puanın Türkiye için çok önemli olduğunu biliyoruz, onun için de elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Tek hedefimiz Demir Grup Sivasspor’umuzun adını Avrupa’da her sene duyurmak” diye konuştu.

Süper Lig’in zor geçtiğini kaydeden Çalımbay, “Takımların hepsi gayet iyi. Çok iyi transfer yapan takımlar var. Onun için lig çok zor. Biz eğer Avrupa’da başarılı olmak istiyorsak önce ligde başarılı olmamız gerekiyor ki Avrupa maçlarına rahatlıkla çıkalım. Buna da tabii ki öncelik veriyoruz. Bazı maçlarda rotasyon yapıyoruz. Bu Antalyaspor maçında da aynı olacak. Sakat olan arkadaşlarımızı dinlendiriyoruz ve öyle götürüyoruz ligi. Hem Avrupa’yı hem ligi aynı anda götürüyorsanız böyle aksaklıklara da katlanacaksınız” ifadelerini kullandı.

