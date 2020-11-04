Rıza Bey Apartmanı’nın çökme anı kamerada

Kadir ÖZEN- Hasan AKYILDIZ/İZMİR (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nın depremde yıkılma anı, mobese kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın büyük bir gürültüyle çöktüğü görüldü.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar gördü, bazıları çöktü. Ayda Gezgin’in 91 saat sonra kurtarıldığı Rıza Bey Apartmanı’nın depremde yıkıldı. Apartmanın çökme anına ilişkin mobese kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, apartmanın büyük bir gürültüyle çöktüğü, ardından ortalığın toz bulutuna döndüğü görüldü.

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