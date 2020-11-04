Rıza Bey Apartmanı’nın çökme anı kamerada/ Ek fotoğraflar

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Güngören’de Özbek kadına tecavüz iddiası: 3 gözaltı
Vedat BAYRAKTAR/İstanbul,(DHA) GÜNGÖREN'de, Özbekistan uyruklu kadın polis ekiplerini arayarak bir kişi tarafından tecavüze uğradığını ve evde rehin alındığını söyledi. Polis ekipleri gittiği adreste kadını...
Bakan Albayrak’tan ‘Fatih’ mesajı: Nice seferlere, nice zaferlere
ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda aramalarına başlamasıyla ilgili "Nice seferlere, nice zaferlere!" paylaşımı yaptı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Enerji...
Maltepe’de kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczaneciye kurusıkı tabancayla ateş açtı
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) Maltepe'de maskeli bir kişi nöbetçi eczaneden kırmızı reçeteli bir ilacı istedi. Şüpheli, ilacı vermeyen eczaneciyi önce darp etti,...
“Pandemi döneminde kanser taramaları ertelenmemeli”
Dünya Sağlık Örgütü’nün “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul ettiği Ekim ayında kadınlarda en çok ölüme yol açan meme kanserine yönelik uyarılar sürüyor. Doç. Dr. Uğur Deveci, pandemi döneminde kanser tanı ve tedavilerinin devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.