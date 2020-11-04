Rıza Bey Apartmanı’nın çökme anı kamerada/ Ek fotoğraflar

Dünya Sağlık Örgütü’nün “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul ettiği Ekim ayında kadınlarda en çok ölüme yol açan meme kanserine yönelik uyarılar sürüyor. Doç. Dr. Uğur Deveci, pandemi döneminde kanser tanı ve tedavilerinin devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.