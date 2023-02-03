Rıza Bey Apartmanı davasında döneminin belediye görevlileri ağır ceza mahkemesinde

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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasında, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi tarafından verilen birleştirme kararının ardından dönemin belediye görevlisi 2 sanık ilk kez ağır ceza mahkemesinde savunma yaptı. 2 sanık da kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde; Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada 4’ü tutuklu, 9 kişi hakkında, İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında 2 sanık daha tahliye edildi. Sanık avukatlarının şikayetiyle açılan soruşturmanın ardından, ‘bilinçli taksirle 6 kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olma’ suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan Rıza Bey Apartmanı’ndaki diş hekimi polikliniği sahipleri Arda Hacarlıoğlu ve Onur Yedikara ile daire sahipleri Selma ve Ender Ensari’nin dosyaları da mevcut davayla birleştirildi ve sanık sayısı 13’e yükseldi.

Öte yandan o dönem Bayraklı Belediyesi fen işleri müdür vekili sıfatıyla imzası bulunan Gamze E. (52) ve Bornova Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Ali U. (69) hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan İzmir 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi, oy birliğiyle her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Böylelikle Rıza Bey Apartmanı davasında sanık sayısı 15’e yükseldi.

‘O RAPOR TAVSİYE NİTELİĞİNDE’

Sanıkların yargılanmalarına bugün 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Serdar Bayram ve Hasan Hüseyin Özkan SEGBİS ile katılırken, bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve mağdurlar salonda hazır bulundu. 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan yargılanan ancak birleştirme kararının ardından asıl dosyaya sanık olarak dahil edilen dönemin belediye görevlileri Gamze E. ve Mehmet Ali U. duruşmada savunma yaptı.

Bayraklı Belediyesi’ne ait etüt merkezi tarafından Rıza Bey Apartmanı’nın risk kategorisinde yer aldığı ve performans analizi yapılarak güçlendirme yapılması tavsiyesinde bulunduğu raporda imzası olan Gamze E., söz konusu raporun ‘tavsiye’ niteliğinde olduğunu savundu. Gamze E., “Etüt merkezi tavsiye niteliğindedir. Yasal bağlayıcılığı yoktur. Raporun sonuç kısmında bu belirtiliyor. Performans analizi yapılmasını tavsiye edip kararı vatandaşa bırakmışız. Biz vatandaşa sadece kılavuzluk yaparız. Performans analizi sonucu olmadan belediyeler binayı yıkamazlar. ‘Zemin etüdü ardından performans analizi yaptırmanızı tavsiye ediyoruz’ diyoruz. Biz binaya hasar tespit analizi yapmadık” dedi. Bir avukatın sorusu üzerine tutuksuz sanık, belediyenin maliyetli olduğu için performans analizi yapamadığını söyleyince salondakiler tepki gösterdi.

‘HATA YAPMADIM, İÇİM RAHAT’

Diğer tutuksuz sanık Mehmet Ali U. da üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Mehmet Ali U, “Ben hata yapmadım ve içim rahat. İmar müdürünün görevlerinden biri yapıya inşaat ruhsatı vermesidir. O dönem için 1975 yılı yönetmeliğine göre her şeyin hazır olup olmadığına baktım. Evrak olarak eksiği yoktu. Bana gelene kadar 6-7 imzadan geçiyor. Dosyada eksiklik yoktu. Kimse eksik olduğu halde izin verdiğimi söyleyemez” ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özkan da “Ben sadece bir inşaat yapmadım. 1977’den beri bina yapıyorum. Hep aynı şeyleri anlatıyorum. Diğerlerinde eksik malzeme kullanmamışım da bunda mı kullanmışım? Binaya çok kez dokunmuşlar. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Tutuklu sanık Ali Serdar Bayram da tahliyesini talep etti.

Mağdur avukatları 2 tutuksuz sanığın tutuklanması talebinde bulunurken, sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi. Mahkeme, Gamze E. ve Mehmet Ali U’nun tutuklanması talebinin reddine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı 26 Mayıs’a erteledi. (DHA)

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