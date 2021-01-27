Riva açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek

Yaşamak soyut bir kavramdır ve tek başına bir anlam ifade etmez. İnsanlar, Madenler, bitkiler, sular ve doğadaki tüm varlıklar ise somuttur, her birisinin doğada bir yeri ve görevi vardır, düşünce ile buluştuğunda, farklı bir anlam ve değer kazanır, yaşam dediğimiz eylemi şekillendirir.