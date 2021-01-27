Riva açıklarında gemi karaya oturdu (1)

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çiftliğinde beslenen 100 bin civarındaki...