1 Haziran’dan itibaren uygulanacak “Normalleşme Paketi”nin ne getirip ne götüreceğini iyi sorgulamak gerekiyor.

İller arası seyahat kısıtlamasının kalkması bana göre alınan kararların en riskli olanıdır.

Korona vakalarının yüzde 65’inin görüldüğü İstanbul’dan diğer 80 il’e rahatça seyahat edilebilecek olması salgının seyrini değiştirebilir.

Yine kreş ve gündüz bakımevlerinin açılacak olmasını anlamak da mümkün değildir. Çocukların virüsten kendileri fazla etkilenmeseler bile önemli bir taşıyıcı ve bulaştırıcı oldukları unutulmuş görünüyor.

Camilerde toplu ibadetin serbest bırakılması da kuşkusuz salgının yayılması açısından uygun bir ortam oluşturacaktır.

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Bunlara bakınca, turistik tesislerin, restoran ve kafelerin açılmasının daha az risk taşıdığını söylemek mümkündür.

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Güney Kore salgını tamamen kontrol altına almışken 79 yeni vaka görünce ikinci dalga endişesiyle olağanüstü önlemler almaya başladı.

Bizde günlük vaka sayısı bin dolaylarında seyrederken önlemlerin gevşetilmesinin ardında tıp adamlarından ziyade ekonomiyle ilgili çevrelerin görüşlerinin egemen olduğu anlaşılıyor.

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Haydi hayırlısı!

Dilerim endişelerimle haklı çıkmam.