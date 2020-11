‘Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmalı’

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Alkan, yüksek deprem riski nedeniyle yeni yapılarda jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendislerinin birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Dr. Alkan, “Bunu yapmadığımız sürece böyle felaketlerle maalesef karşılaşmak zorunda kalacağız” dedi.

YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Alkan, deprem tehlike haritasına bakıp, riski düşürmenin veya arttırmanın mümkün olduğunu söyledi. Dr. Alkan, “Eğer siz doğru bir yapı inşa ederseniz, yer altı yapısını inşaattan önce doğru şekilde belirlerseniz, ona göre yapınızı inşa ederseniz riskiniz düşer. Tehlike ne kadar yüksek olursa olsun, risk düşer. Bu harita bu nedenle önemli. Bizim yüksek tehlike bölgelerimiz belli. Riski insanoğlu yapar. Yıkılan binalarda birçok kişi hayatını kaybetti. Bu bizim riskli bina yapmamızdan kaynaklanıyor. Bölgede artçılar devam edecek. İzmir’de yaşayan vatandaşlar binalarında problem varsa bunu yetkililere bildirsinler” dedi.

Dr. Alkan, “Apartmanların alt tarafları genelde dükkan, dükkânları genişletebilmek için binanın asıl savunması olan kolon kirişleri kesip daha fazla yer açıp, daha büyük olsun gibi uygulamalarda ne oluyor, sen kendi mezarını kazıyorsun. Jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmak zorunda. Birlikte çalışıp bilgi alışverişinde bulunulup, yapılarının tasarlanması gerekir. Bunu yapmadığımız sürece böyle felaketlerle maalesef karşılaşmak zorunda kalacağız” dedi.

ÇÖK, KAPAN VE TUTUN

Dr. Alkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deprem anında yapmamız gerekenleri de bilmiyoruz. Deprem olduğunda sağa sola kaçışıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Deprem anında temel prensip; çök, kapan ve tutun. Yani kaçmanın bir mantığı yok. AFAD’ın bu konuda uyarıları var ve bunların artırılması gerekiyor. Her an deprem olabilir. Deprem çantamızın her an hazır olması gerekiyor. Ayrıca vatandaşlar yaşadıkları yerlerde toplanma alanları nereler girip, baksın.”

BÖLGEDE RİSK YÜKSEK

Depremin ne zaman olacağını bilmenin imkânsız olduğunu belirten Dr. Alkan, Van ve çevresi içinde önemli uyarılarda bulundu. Dr. Alkan, “Van ve çevresinin gerilme değerlerine baktığımız zaman güneybatısında ve güneydoğusunda gerilmenin yüksek olduğunu görüyoruz. Göl ve civarını birbiriyle kıyasladığımızda Van Gölü’nün güneydoğusu ve kuzeydoğusu diğer taraflara göre daha çok riskli, gerilmesinin fazla olmasından dolayı. Özellikle Başkale, Çaldıran, Saray civarı, Bahçesaray’ın güneydoğusu ve Hakkâri’ye doğru, buralar diğer yerlere göre daha riskli. Potansiyeli yüksek olan yerler buralar. Kimse kâhin değil, sadece bilimsel yöntemlerle depremin olabilirliği belirleniyor” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI