Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Doktor Şahin Engin Kargın, pandemi sürecinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları temizlik, sosyal mesafe ve beslenme konusunda uyardı.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi alan, yayılma hızı her geçen gün artan korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramında diğer yıllara oranla daha dikkatli olmamız gerektiğinin altını çizen Doktor Kargın “Kurban satış ve kesim alanlarında vatandaşların ateş ölçümü yapılarak maske kullanımına dikkat edilmelidir. Korona virüs hastalığı semptomlarını (ateş, geçmeyen baş ağrısı, kuru öksürük, solunum sıkıntısı, eklem ve kas ağrısı, ishal) taşıyan vatandaşlarımızın bu alanlara girmemesi gerekmektedir” dedi.

Tokalaşmadan pazarlık yapılmalı

Kurban kesim alanına mümkün olduğu kadar az kişinin gitmesinin virüsle mücadelede çok önemli olduğunu belirten Kargın “Kurban pazarlığı yaparken tokalaşmadan kaçınmalı, kesim alanında sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların kurban alanlarına girmemeleri virüsten korunmada büyük önem taşıyor. Bunun yanında kesim sonrası hastalık şüphesi taşıyan etlerin veteriner hekimlerce kontrolü yapıldıktan sonra tüketilmesi sağlanmalıdır” dedi.

Etle temas edenler eldiven kullanmalı

Kurban kesimi sırasında ve dağıtım aşamasında hijyen kurallarına maksimum düzeyde uyulması gerektiğini belirterek sözlerine devam eden Doktor Kargın “Kurban kesimi ve dağıtımı yapılırken ete temas eden vatandaşların kesinlikle eldiven kullanması gerekiyor. Kesim sonrasında dağıtılacak etler tek kullanımlık poşetlere konulmalı, dağıtım yapılırken ellerin dezenfekte edilmesi büyük önem ifade ediyor. Bununla birlikte gençlerin ve çocukların taşıyıcı olabileceklerini, hastalığı büyüklerine geçirme ihtimalini unutmayarak geleneksel bayramlaşma alışkanlıkları yerine, evimizde kalıp telefonla görüşerek büyüklerimizin ve risk grubunda olan yakınlarımızın sağlığını tehlikeye atmamış oluruz” şeklinde konuştu.

Bayramda et ve tatlı tüketimini azaltmalıyız

Kronik hastalığı olan ve yüksek risk grubundaki bireylerin pandemi nedeniyle bayram sürecinde et ve tatlı tüketimine dikkat etmesi gerektiğini de ayrıca belirten Kargın “Bayram boyunca kırmızı et ve tatlı tüketiminin miktarı artış göstermektedir. Kalp-damar hastaları, diyabet, hipertansiyon, böbrek hastaları tatlı ve et tüketimine dikkat etmeli, yiyecek seçimi ve porsiyon oranlarına özen göstermelidir. Ayrıca havaların sıcaklığı ve pandemi sürecini birlikte düşünerek bayram süresince risk grubundaki bireyler günlük su tüketimine (2-2,5 lt) özellikle dikkat etmelidir.