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İNGİLTERE, (DHA)- İngiltere’de Penny Mordaunt’un adaylıktan çekilmesi üzerine eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere’nin yeni Başbakanı oldu.

Penny Mordaunt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siyasi kampanyasını yürüten ekibine teşekkür ederek, “Sonuç olarak, şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karardır ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi tam desteğime sahip. Yürüttüğümüz kampanyadan gurur duyuyorum ve partimizin her tarafından bana destek veren herkese minnettarım. Hepimiz, ulusun iyiliği için birlik olmayı ve birlikte çalışmayı ülkeye, birbirimize ve Rishi’ye borçluyuz. Yapılması gereken çok iş var” dedi.

Rishi Sunak’ın ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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