Rezidansa giriş yaptırmak isteyen koronavirüs temaslısı, yakalanarak yurda yerleştirildi

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, konaklamak için giriş yaptırdığı rezidansta koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen Ramazan K. (30), yakalanarak yurda yerleştirildi.

Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi’nde bulunan bir rezidansa gelen Ramazan K., konaklamak için oda istedi. Rezidans görevlileri Ramazan K.’dan HES kodu istedi. Yapılan HES kodu incelemesinde Ramazan K.’nın koronavirüs temaslısı olduğunu belirleyen rezidans çalışanları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, Ramazan K.’yı Kredi Yurtlar Kurumu yurduna göndermek üzere ambulans çağırdı. Karantinasının son gününde olduğu belirlenen Ramazan K., ambulansla yurda gönderildi.

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