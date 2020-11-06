Rezerv Konut Sahası havadan incelendi

Tolga TAHÇI / İZMİR, DHA) – ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Rezerv Konut Sahası’nı havadan inceledi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yapılırken, 124 de ağır hasarlı ve yıkık bina olduğu açıklandı. Yıkım çalışmaları devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen günlerde yaptığı açıklamada Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki alanda 3 bin konutu hayata geçireceklerini açıkladı. Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bugün Rezerv Konut Sahası’nı havadan inceledi. Alandaki çalışmaların bir ay içinde başlaması bekleniyor.

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