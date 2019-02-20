Şarkıcı Gökçe Kırgız, katıldığı magazin programında Reynmen’in şarkısının izlenme sayısına inanmadığını söylediği için sosyal medyada adeta linç edildi.

Gökçe Kırgız, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Reynmen’in Derdim Olsun şarkısının rekor kırması hakkında konuşan Kırgız, “Şarkının izlenme sayısına inanmıyorum” dedi.

“5 GÜNDE 50 MİLYON OLDU GEÇİN BUNLARI”

Ebru Gündeş’e benzetilen sesiyle dikkat çeken şarkıcı Gökçe Kırgız bugün katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. YouTube’da izlenme rekoru kıran şarkılarla ilgili de konuşan Gökçe Kırgız, “Reynmen’in şarkısının izlenme sayısına inanmıyorum. 5 günde 50 milyon izlenme oranı olmaz. Bunlar ajansla ilgili şeyler. Şarkı güzel mutlaka seveni vardır. Ama kimse bana 5 günde 50 milyon oldu ben starım lafları geçin bunları. İstesem ben de yaptırırım. Ben bu fenomenlere inanmıyorum. Şarkısı güzel ama o şarkının hakkı 5 günde 50 milyon değil. İşi bilen biri olarak ben yemiyorum. Ben hatalıysam özür dileyeceğim.” dedi.

LİNÇ EDİLDİ

Kırgız’a bir tepki de Reynmen’in hayranlarından geldi. Açıklamalarından sonra yorum yağmuruna tutulan şarkıcı adeta linç edildi. Kırgız hakkında ‘Reynmen’in seviyesine ulaşamadığı için kıskanıyor’, ‘Prim yapıyorsun’ ve ‘Kıskanıyorsun’ gibi yorumlar yapıldı.