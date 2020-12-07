Reyhanlı’da bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde koronavirüs vaka sayısında artış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar, araç trafiğine kapatıldı.

Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vaka sayısında artış nedeniyle yeni kararlar aldı. Bu kapsamda bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Kapatılan cadde ve sokakların giriş-çıkışlarına bariyer koyulurken, polis ekipleri önlem aldı.

Pozitif ve temaslı vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek, salgının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde polis ekipleri, anonslarla tüm vatandaşları uyarıyor.

Ekipler, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istiyor.

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