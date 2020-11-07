Resulayn’da PKK/YPG’ye ait cephanelik ele geçirildi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG’ye ait karargahta patlayıcı yapımında kullanılan mühimmat ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliğince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“07.11.2020 tarihinde saat 15.00 sıralarında Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Resulayn’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda; EYP’ lerde anahtar sistemi olarak kullanılan; 1 adet zaman gecikmeli (zaman gecikmesi 30 dakika) anahtar düzeneği, 2 adet alpha fire anahtar düzeneği, 3 adet RF kontrollü telsiz komutalı, 6 adet El yapımı RF kontrollü, 3 adet uzaktan komutalı TON kontrollü, 2 adet RF kontrollü harekete duyarlı (PIR) toplam 14 anahtar sistemi, 8 adet kaldırmaya hassas ve 4 adet çekmeye hassas toplam 14 anahtar sistemi, Anahtar sistemlerine bağlı olarak 80 adet 1.5 voltluk D tipi Piller, Anahtar sistemlerinde kullanılmak üzere pil bağlantı kabloları ve 20 metre elektrik kablosu, 4 adet 9 voltluk piller, ile EYP’ lerde ana imla hakkı olarak kullanılan;13 adet 81 mm’ lik Havan mühimmatı, 4 adet 60 mm’ lik Havan Mühimmatı, 5 adet yönlendirilmiş El yapımı (M18A1 mayınına benzetilmiş) Patlayıcı, 5 adet Anti Tank Mayını (TM62) 2 adet El Yapımı (silindirik yapıda boruya benzetilmiş)patlayıcı, 4 adet 500 gram ağırlığında el yapımı patlayıcı, 7 adet fünye, çeşitli ebatlarda söz konusu patlayıcılara sabitlenmiş infilaklı fitil ele geçirilmiştir. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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