Resulayn’da pazar yerinde patlama: 2 ölü, 7 yaralı

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS salgını sonrası getirilen kısıtlamalar ve vatandaşın toplu taşıma yerine kendi aracıyla seyahat etmeyi tercih etmesi sonucu trafik yoğunluğu bir...