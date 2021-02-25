Resulayn’da pazar yerinde patlama: 2 ölü, 7 yaralı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye’nin Resulayn ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerce, tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.
Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Suriye’nin Rasulayn kentinde PKK/YPG’li teröristler, tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bombayı uzaktan kumanda yöntemiyle infilak ettirdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, 2 sivil olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Rasulayn Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Patlamanın yaşandığı bölgede inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırıyı düzenleyen teröristlere yönelik çalışma başlattı.

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